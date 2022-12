Fejlesztési körkép: így fejlesztette a középmezőny legerősebb autójává az A522-t 2022-ben az Alpine

A 2021-ben is az alaposan átalakított 2019-es autóját használó Alpine végre üres lappal kezdhetett meg egy új szabályciklust a Forma-1-ben, a francia-brit csapat pedig szinte maximalizálta a lehetőségeit is.

A Viryben dolgozó mérnökök egy teljesen új motort készítettek a 2022-es szezonra, a turbó és a kompresszor szétválasztásával pedig egy olyan erőforrást kaptak, amelynek teljesítménye a hibridéra 2014-es kezdete óta először nincs lemaradásban a rivális gyártókéval szemben. Az, hogy az erőforrás megbízhatósága nem lesz a legjobb, része volt a tervüknek, hiszen azon 2025 végéig még javíthatnak.

Ami az Alpine mérnökeinek különösen jó hír lehet még, hogy az A522-es autó, amelyre szinte minden versenyen érkeztek újítások, nagyon jól reagált a módosításokra, és korrelációs problémákkal sem találkoztak az év alatt. Az már nem a csapat mérnökeinek hibája, hogy az Alpine megítélése komoly csorbát szenvedett el a 2022-es szezon alatt, miután nem csak az aktuális sztárpilótájukat veszítették el, de a jövő reménységének tartott Piastrit is, akinek közel 1 év alatt nem tudtak elfogadható életpályamodellt és azzal együtt érvényes szerződést kínálni.

Alpine A521 and 522 front brake comparison Photo by: Uncredited

Az Alpine az új szabályrendszerben áthelyezte az első fékjeit a kerék első felébe. Ennek minden bizonnyal aerodinamikai okai voltak, miután idén az első fékhűtőkből a levegőt csak a kereken belül vezethették ki a csapatok.

Alpine A522 sidepod comparison Photo by: Uncredited

A csapat már a szezonnyitóra megváltoztatta a Red Bullhoz hasonlóan Coanda-rámpás oldaldobozának kialakítását, ironikus módon az elem le is szállt Ocon autójáról, aki így még kénytelen volt az eredeti megoldással teljesíteni az év első futamát. Az oldaldoboz mellett a delfinezéssel még csak ismerkedő csapat módosított a padlólemez szélén is.

Alpine A522 rear wing comparison Photo by: Uncredited

Bahreinben egy új, az eredetihez képest kevesebb leszorítóerőt termelő szárny is felkerült az autóra. Az Alpine az egész szezon alatt képes volt arra, hogy a versenytársaihoz képest kisebb szárnyakkal érjen el hasonló leszorítóerőt.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A bahreini szárnyat megtartották Szaúd-Arábiára is, és az Alpine volt az első csapat, amely teljesen meghagyta a szárnyak felső sarkát, ami a nagyobb leszorítóerő és nagyobb légellenállás mellett örvénygenerátorként is funkcionált. Ezt a megoldást később a Mercedes is lemásolta.

Alpine A522 outer floor strake comparison Photo by: Uncredited

Ausztráliában az Alpine a Venturi-csatorna bejáratának legkülső, bargeboardként funkcionáló terelőelemének formáját finomította (fehér vonal és piros nyíl).

Alpine A522 side detail Fotó készítője: Giorgio Piola Alpine A522 Floor comparison

Imola előtt tovább finomítottak az oldaldoboz formáján, míg a padlólemezen a bevágások átalakítása mellett megjelent a külső merevítő is.

Alpine A522 sidepods detail Photo by: Giorgio Piola

Miamira a Ferrari és a Red Bull után az Alpine is lemásolta az Aston Martin dupla splitterét, amely hatékony eszköznek bizonyult az utascella alatti áramlások irányítására.

Alpine A522 front wing endplate Photo by: Giorgio Piola

A Spanyol Nagydíj előtt az Alpine a Haas első szárnyából inspirálódott, ők is hullámossá tették a szárny élét, a menetrendszerinti új, nagy leszorítóerős hátsó szárny mellett.

Alpine A522 beam wing comparison

Baku előtt az új, alacsony leszorítóerős hátsó szárny mellett a diffúzor fölötti derékszárnyon is módosított az Alpine, ezúttal a Red Bull egymásra pakolt megoldása alapján.

Alpine A522 side Photo by: Giorgio Piola

Az Azeri Nagydíj előtt alaposan átalakította az oldalsó légbeömlőjét az Alpine. Az eddigi keskeny kialakítást felváltotta egy jóval előrébb tolt négyzet-alakú, míg a Halo új szárnyakat kapott.

Alpine A522 side floor detail Photo by: Giorgio Piola

Előbbi módosítás azt is jelentette, hogy a korábbinál jóval nagyobb alávágás alakult ki a beömlő és a Venturi-csatorna teteje között, ahonnan a levegőt a padlólemez szélére és az oldaldoboz oldalára vezették, hogy a padlólemezt és a diffúzort így szigeteljék.

Alpine A522 sidepods detail Photo by: Giorgio Piola

Silverstone előtt nyújt ismét az oldaldoboz formájához az Alpine. A korábbinál jóval hosszabbá vált a hangsúlyos vállal elválasztott mélyedés, amelyen át a diffúzor fölé vezetik a levegőt.

Alpine A522 'Ice Skate'

Újabb Red Bull-ötlettel, a „jégkorcsolya” merevítővel gazdagodott az Alpine padlólemeze, aminek a padlólemez szilárdságának növelése mellett abban is nagy szerepe van, hogy a padlólemez széle ne érhessen le az aszfalthoz.

Alpine A522 beam wing comparison Photo by: Giorgio Piola

A Magyar Nagydíj előtt is az autó derékszárnyát módosította az Alpine, a szárny megvágásával az autó „felesleges” leszorítóerejét és légellenállását próbálták csökkenteni.

Alpine A522 rear brake duct comparison Photo by: Giorgio Piola

Új hátsó fékhűtés a Belga Nagydíj előtt, a beömlő áthelyezésével több levegő jutott el a hátsó kerék melletti szárnyakhoz.

Alpine A522 floor comparison Photo by: Alpine

A Szingapúri Nagydíj előtt tovább finomította a padlólemez szélét az Alpine, az extra fém megjelenése arra utal, hogy még jobban korlátozni akarták a padlólemez hajlékonyságát.

Alpine A522 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Ez folytatódott Austinban is, ahol megjelent az a kilógó „nyelv” szárny az Alpine-on, amelyet a Red Bull és a Ferrari a szezon eleje óta használt. Az Alpine ezt a szárnyat közvetlenül a fém korcsolyához illesztette a szénszálas padlólemez helyett. A megoldás célja, hogy a kerék elfordulásakor előre nyomott alacsony energiájú levegőt távol tartsák a diffúzortól.

Összességében az Alpine pusztán az A522 tempója alapján megérdemelten végzett a konstruktőri bajnokság 4. helyén. Az autónak nem voltak olyan ordító hibái, mint a McLarennek, jóval többet fejlesztettek az Alfa Romeónál és nem sokkal jobb alappal indultak az Aston Martinnál. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy ez elég lesz-e a topcsapatok elkapásához, akik továbbra is komolyabb infrastruktúrával fejlesztenek az Alpine-nál, és valljuk be, jövőre az összes topcsapat jóval erősebb pilótapárossal fog rendelkezni a Fernando Alonsót elvesztő Alpine-hoz képest.