Így értékelte új versenyzője első hétvégéjét a Williams csapatfőnöke

Idény közben beugrani a Forma–1-be sosem egyszerű feladat, főleg ha ennyire hirtelen történik minden, mint ahogy az Colapintóval történt, aki a monzai hétvége elején még az F2-es bevetésre készült. Utána viszont kiderült, hogy legközelebb már a nagyok között fog vezetni.

Ami pedig a teljesítményét illeti, arra nem sok panaszt lehet tenni, hiszen végig jól és magabiztosan ment, és egy-két hibát leszámítva tartani tudta a lépést csapattársával is, ami Sargeantnek általában nem sikerült. Ezek alapján nem véletlen, hogy James Vowles csapatfőnök is dicsérettel illette őt.

„Ugyan a színfalak mögött jelentős felkészülés történt, de az alapján, hogy Francót lényegében csak kivettük az F2-ből és rögtön betettük az F1-be, jó munkát végzett.” A gumikezelés kulcsfontosságú tényező volt Monzában, hiszen a bal első abroncsok szinte mindenkinél szemcsésedtek a versenyen, Vowles szerint Colapinto azonban higgadtan kezelte mindezt.

„Tökéletesen kivitelezte a versenyt, szépen haladt előre és több autót is megelőzött. Ha pedig az időmérő a tervek szerint alakult volna, akkor most talán még a pontszerzésre is lehetett volna esélye. Az időmérőn a 7-es kanyarig egy tizeden belül volt Alexhez [Albon] képest, tehát nagyon közel volt, mindez pedig fantasztikus, ha azt nézzük, hogy ez volt az első versenye ezzel az autóval” – dicsérte pilótáját Vowles.

Albon eközben teknősként versenyzett az Olasz Nagydíjon, mindez azonban végül kifizetődő volt számára.