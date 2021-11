Így élte meg Montoya, hogy kipróbálhatta a Ferrari egyik F1-es autóját

Amikor Juan Pablo Montoya 2001-ben CART és Indy500 győztesként berobbant a Forma-1-be, úgy tűnt, hogy csak idő kérdése, hogy mikor tudja letaszítani a trónról Michael Schumachert a Williams BMW-vel, az F1-es karrierje azonban gyorsan, 2006 közepén véget ért, amikor a kapcsolata menthetetlenül megromlott a McLarennel.

Montoya végül hét győzelmet aratott a Forma-1-ben a Williamsszel és a McLarennel, mielőtt visszatért volna az Egyesült Államokba, ahol még egy Indy 500 győzelmet szerzett 2015-ben.

A Ferrarit ünneplő évente megtartott Finali Mondiali rendezvényén azonban Montoya ismét F1-es autóba ülhetett: a DragonSpeednél a WEC-ben versenyző csapattársa, Henrik Hedman a tulajdonosa az egyik 2008-as F2008-nak, amellyel Felipe Massa majdnem megszerezte a világbajnoki címet.

„Fantasztikus élmény volt” – mondta Montoya a köreiről a Motorsport.com olasz kiadásának. „Mindig is a Ferrarik ellen harcoltam az F1-ben, és furcsa, hogy most én is vezethetek egyet itt, Mugellóban. Ennél nem nagyon lehetne ezt csinálni.”

Arra a kérdésre, hogy milyen érzés volt „az első számú közellenséggé” válni, amikor 2001-ben Monzában a tifosi előtt szerezte meg az első F1-es győzelmét, Montoya elismerte, hogy még a Ferrari rajongók között is vegyesen álltak hozzá.

„Minden héten meg kellett próbálnunk legyőzni őket, Olaszországban meg különösen, Monzában pedig mindig is jók voltunk, így mindig különleges versenyeink voltak. Érdekes, mert mivel kolumbiai vagyok, szerintem sok olasz kedvelt akkoriban.”

Montoya végül természetesen megosztotta a gondolatait a 2008-as autóról is, és azért nem bírta, hogy egy kicsit oda ne szúrjon a maranellóiaknak.

„Minden autó más, soha nem számítottam arra, hogy a Williams után majd a McLaren is hasonló lesz – és nem is volt, az első élmények ott eléggé sokkoltak.”

„Nehéz most ezt az autót vezetni, mert a gumik sokkal keményebbek, mint amiken mi akkoriban versenyeztünk, de így is éreztem, hogy mennyire jól rakták össze ezt az autót. Fáj, mert feszegetni akarod a határokat, de ugyanakkor nem akarod összetörni valaki más autóját, hiszen, ha belegondoltok, ezzel az autóval nyert utoljára a Ferrari konstruktőri bajnokságot.”