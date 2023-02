Így dönti el az FIA, kiket várnak a Forma-1-be

Manapság jóval szigorúbb és a szabályzatban rögzített az eljárás, ha valaki az F1-klubba akar exkluzív belépőt váltani. Ez azonban csak szükséges formalitás, mivel az F1 már tudni fogja, hogy minden nevező, akit elfogadnak, rendelkezik a megfelelő támogatással és képességekkel, hogy jó munkát végezzen.

Az FIA és a Forma-1 vezetése (FOM) nem szeretné, ha a csapatok jönnének, két évet szenvednének a mezőny végén, aztán eltűnnének. A hosszú távú növekedés a fontos számukra. Amikor a szövetség megnyitotta a csatlakozás lehetőségét a 2025-ös, 2026-os, vagy 2027-es szezontól, azt is lefektették, milyen folyamat révén fogják eldönteni, ki nevezhet és ki nem.

Első lépésként a potenciális új csapatoknak egy e-mailt kell küldenie az FIA-ban, amiben kifejezik érdeklődésüket az F1-hez való csatlakozás iránt. Ennek hat dolgot kell tartalmaznia:

* Maga a levél, mely bemutatja a jelöltet

* A jelölt minden elérhetőségét, köztük az elsődleges kontaktszemély nevét, telefonszámát, e-mail-, valamint postacímét

* A cég adatait, köztük címüket, alapszabályát és infrastruktúrája részleteit.

* A részvényesek listáját.

* A jelölt szervezet vagy cég minden vezető beosztású személyének önéletrajzát.

* Információt a jelölt releváns tapasztalatairól az autóipari vagy motorsport szektorból, közte a műszaki tapasztalatairól, versenytapasztalatairól, létesítményeiről, felszereléseiről és tervezési forrásairól.

Emellett az FIA-val egy titoktartási szerződést is alá kell írniuk a tárgyalásokkal kapcsolatban, valamint húszezer dollár (kb. hétmillió forint) ügyintézési díjat is be kell fizetniük. Ennek a beküldését követő 48 órában vagy február 17-én (amelyik előbb elérkezik), az FIA értesíteni fogja az ezen a körön átment jelölteket, hogy megfelelőnek találták őket és kezdődik a hivatalosabb kiértékelési szakasz.

Ehhez a csapatoknak újabb háromszázezer dolláros jelentkezési díjat kell fizetnie, amiből az FIA az átvilágítás költségeit állja. Bár a konkrét kritérium-rendszert részletesen csak ekkor fogja a szövetség lefektetni, számos dolgot vizsgálni fognak:

A csapat műszaki képességeit és forrásait. A csapat képes legyen megfelelő támogatást szerezni ahhoz, hogy pénzügyi kötelezettségeit teljesítse és versenyképes legyen. A csapat képes legyen megfelelni a Forma-1 pénzügyi, műszaki és versenyszabályzatának. A csapatnak legyen részletes üzleti terve (pénzügyi előrejelzésekkel együtt) a projekt első öt évére. A csapatnak legyen tapasztalata és megfelelő képesítése az autóipari vagy motorsport szektorban (Ideértve a műszaki tapasztalatokat, a versenytapasztalatot, létesítményeket, felszereléseket és tervezési forrásokat). Maga a csapat és a csapat tulajdonosi körébe, ügyviteli pozícióiba és menedzsmentjébe tartozó személyek alkalmasak és megbízhatóak legyenek. Fenntarthatósági, egyenlőségi, sokszínűségi, befogadási tényező és a csatlakozásuk társadalmi haszna. Az FIA felmérése arról, milyen értéket hoz a csapat a bajnokságba, tekintettel annak hírnevére.

Az is lehetséges, hogy a Forma-1 kereskedelmi jogainak birtokosa (a Liberty Media) saját külön szempontokat fog felállítani. A fenti részletek kielégítő kifejtésére az FIA április 30-áig adott időt a potenciális új csapatoknak.

Ezután a szövetség és az FOM elvégzik a beérkezett anyagok elbírálását, a végső döntést pedig június 30-án hozzák meg. Az FIA tisztázta, hogy ha még lesznek is, akik továbbmennek a második szakaszba, az sem garancia, hogy bekerülnek, de Mohamed bin Szulajm korábban már jelezte, szívesen látná, ha a szabályok által engedett 12 csapat lenne a rajtrácson.