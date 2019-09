Így csúszott neki az RP autójának Verstappen Monzában: videók

A rajt általában a futamok legizgalmasabb része, és ez Monzában különösen így van az 1-es kanyar miatt, ahol már nem egy komolyabb csattanást láthattunk. Nos, ezek az ütközések ezúttal elmaradtak, de Max Verstappen így sem úszta meg újabb hiba nélkül. A Red Bull holland versenyzője a motorcseréje miatt csak a mezőny végéről várhatta a rajtot, ami eleve komoly hátrányt jelentett számára.

Verstappen célja a dobogó volt, amihez meg is lehetett volna a tempója egy gyorsabb felzárkózással. A Red Bull-Honda sztárja még az 1-es kanyarba sem tudott befordulni, mert belecsúszott az előtte haladó Racing Pointba, ami miatt megsérült az első légterelője, így rögtön egy nem tervezett cserét kellett végrehajtania, amivel csak tovább nőtt a hátránya.

Az alábbi videós anyagban azonban nemcsak Verstappenről nézhettek meg bizonyos felvételeket, hanem más pilótákról is. Fogalmazzunk úgy, voltak igazán necces jelenetek, így most olyan onboardokat is láthattok, amiket eddig nem. Az F1 szerkesztői egy remek csomaggal álltak elő, amiért megint csak hálásak lehetünk.