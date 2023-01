Így bántak a Forma-1-es csapatok a motorokkal 2022-ben: büntetés büntetés hátán

2022-ben 20 alkalommal küldtek pilótákat a rajtrács végére vagy a bokszutcába a motorokra vonatkozó alkatrész-felhasználási korlátozások megszabása miatt. Összesen 137 ilyen kihágás történt, amiért 36 büntetést szabtak ki, ami azt jelenti, hogy a legtöbben egyszerre cserélték ki az összes, a szabályokban meghatározott korláton kívüli alkatrészt az erőforrásban.

Emellett még összesen 135 rajtpozíciót buktak versenyzők hasonló szabálysértések miatt, a legérzékenyebben ez Juki Cunodát érintette, neki háromszor kellett a rajtrács végéről vagy a bokszutcából rajtolnia, emellett egy ötpozíciós büntetése volt váltócsere miatt és egy tízrajthelyes büntetése öt figyelmeztetés begyűjtése után, de utóbbit akkor kapta, amikor már eleve a rajtrács végére sorolták Olaszországban.

Charles Leclerc világbajnoki címért való küzdelmét sem könnyítették meg a Ferrari műszaki problémái, ami miatt Kanadában és Belgiumban is a mezőny végéről kellett indulnia, Austinban pedig tíz rajthelyes büntetést kapott. Csapattársát, Carlos Sainzot is az utolsó helyre sorolták Franciaországban és Olaszországban, Brazíliában pedig öt rajthellyel indulhatott az időmérőn elért mögött.

Az Alpine két versenyzője, Fernando Alonso és Esteban Ocon is kétszer-kétszer lett a mezőny végére küldve és egy-egy ötrajthelyes büntetést is kaptak. Valtteri Bottast csak egyszer sorolták hátra hivatalosan, de egy húsz és egy tizenöt helyes bírsággal két másik versenyen is sereghajtóként indult. Mick Schumacher az utolsó, akit hátraküldtek, Belgiumban, Monzában tizenöt rajthelyet kapott.

A 137 korláton felüli felhasznált motorelemért kapott 36 büntetés ellenére voltak versenyzők, sőt, csapatok, akiket egyszer sem büntettek idén. Az Aston Martin mindkét pilótája a kereteken belül maradt, ahogy a Williamsből Alexander Albont és Nicholas Latifit sem sújtották rajtbüntetéssel.

Rajtuk kívül Daniel Ricciardo volt az, aki egyszer sem indult hátrébbről, mint ahova kvalifikálta magát és feltűnő lehet, hogy mindannyiuk a Mercedes erőforrásait használják. A gyári csapat azonban nem járt ilyen jól, Lewis Hamilton Monzában a mezőny végéről, George Russell Szingapúrban a bokszutcából rajtolt.

A világbajnok, Max Verstappennek csak Belgiumban kellett „a rajtrács végéről” indulnia, ami a sok büntetés miatt valójában a 14. helyet jelentette, Monzában pedig öt pozíciót bukott egyes alkatrészek cseréje miatt.

A különböző elemekre lebontva a csapatok a belsőégésű motorokat kímélték legkevésbé, mert az öt, semmilyen büntetést nem kapó pilótákat leszámítva mindenki többet használt belőlük a kelleténél, míg a turbók és az MGU-H esetében 20-ból 14 versenyző lépte át a korlátot, Bottas három helyett hetet használt el.

Az MGU-K 12 versenyzőnél fogyott jobban, mint a szabályok engedik, ahogy a vezérlőelektronika is. Az energiatárolók esetében a mezőny több mint felének sikerült a megengedett elemek száma alatt maradnia, míg a legkönnyebbnek a nyolc kipufogóegység betartása bizonyult, csak Charles Leclerc lépte ezt át, míg például Sebastian Vettel csak hármat használt egész év alatt.

A 2022-ben bevezetett szabályok alapján a váltóknak is van kvótája. Korábban bizonyos számú futamot kellett kibírniuk (hacsak egy pilóta ki nem esett), négyet lehetett használni a külső és belső elemekből is. A korlátot hét versenyző lépte át, Mick Schumacher kétszer is, mindkét alkatrésztípus esetében.

2023-ban a motoralkatrészek esetében nem lesz változás, ugyanezek lesznek a korlátok és büntetések, a váltó esetében azonban, ha egy autóban egyszerre cserélik ki a külső és belső részeket, a büntetéseket már nem adják össze, egy darab, öt rajthelyes büntetés jár majd érte.

Az viszont még mindig ködös, pontosan hány elemet lehet majd felhasználni, ez ugyanis a futamok számától függ. Az eredetileg tervezett 24 verseny alapján mindenkinek öt járna, Kína esetleges kiesésével ez azonban négyre csökkenne, de ők szeretnék mégis megrendezni a futamot, és ha nem sikerülne, az sem hivatalos, hogy lesz-e pótlás vagy sem.