Így árulta el a Ferrari kisvideója a 2021-es autójuk egyik jelentős változását

Pénteken amellett, hogy a FerrariFerrari bejelentette, mikor mutatják be a 2021-es autójukat, egy rövid videót is posztolt arról, ahogyan beindítják az SF21-et, nem rejtegetve az egyik lényeges változtatásukat, az új felső légbeömlőt.

Az elmúlt két szezonban a Ferrari egy háromszög alakú, keskeny megoldást választott, de a videón látott ovális változat sokkal jobban hasonlít a 2017-2018-ban használt elrendezéshez.

Photo by: Giorgio Piola

Photo by: Giorgio Piola

Ez a változás azt vetíti előre, hogy a Ferrari újragondolta a hűtőradiátorok elrendezését, hogy azok ideálisabb aerodinamikai feltételeket teremtsenek az autó körül. Az elmúlt két évben a Ferrari a hűtők nagy többségét az oldaldobozokban helyezte el, ami azt eredményezte, hogy az autónak túl nagy lett a légellenállása.

Ferrari mechanics at work on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images