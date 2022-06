Így állnak az időmérős párharcok az F1-ben Kanada után – apró különbség a Mercedesnél!

Esős időmérőt rendeztek múlt szombaton Montrealban, ami kicsit alakított a kvalifikációs párharcok állásán. A nedves pálya miatt a szokásosnál nagyobb különbség is előfordultak, azonban mivel már a kilencedik nagydíjat rendezték idén, így egy-egy kiugró érték nem befolyásolta komolyan az állásokat.

Mivel Charles Leclerc a Q2-be jutást követően a motorbüntetése miatt már nem futott mért kört, így Sainz szépített, és most már nincs „nullázás” egyik csapatnál sem, komoly különbségek viszont előfordulnak például az Aston Martinnál és az Alpine-nál is.

A Mercedesnél a legszorosabb a párharc, ugyanis Hamilton 5-4-re szépített, és a középérték tekintetében is kicsi, alig 1 tizedmásodperc feletti a különbség kettejük között. A Red Bullnál kicsit más a helyzet, Verstappen 6-3-ra vezet, viszont mivel általában kis különbségekkel veri a csapattársát, így a középérték még a mercedeses duóénál is kisebb.

A pontos számokat alább böngészhetitek át, a Forma-1-es szezon pedig jövő héten a Brit Nagydíjjal folytatódik, vagyis Hamilton, Russell és Norris, valamint számos istálló hazai pályáján.

Magnussen-Schumacher: 7-2 (középérték: 0,396 mp)

Bottas-Csou: 7-2 (középérték: 0,574 mp)

Albon-Latifi: 7-2 (középérték: 0,325 mp)

Vettel-Stroll: 6-1 (középérték: 0,840 mp)

Gasly-Cunoda: 6-3 (középérték: 0,211 mp)

Alonso-Ocon: 7-2 (középérték: 0,800 mp)

Norris-Ricciardo: 7-2 (középérték: 0,329 mp)

Leclerc-Sainz: 8-1 (középérték: 0,225 mp)

Verstappen-Perez: 6-3 (középérték: 0,086 mp)

Russell-Hamilton: 5-4 (középérték: 0,119 mp)

