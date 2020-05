Így állították össze a Mercedes Forma-1-es autóját a 2020-as bemutató előtt

A Williams is bemutatta a Drive to Survive második évadában, hogy mennyire nem egyszerű dolog elkészíteni egy Forma-1-es autót, most azonban a mezőny sikeresebb vége engedett bepillantásokat az autó összeállításának utolsó fázisába.

A Mercedes W11 hivatalos bemutatása előtt a csillagosok meghívták a Sky Sports stábját, ahol Ted Kravitz tudott James Allisonnal, a Mercedes főtervezőjével beszélni az autó összeállítása előtti folyamatokról.

Allison elmondása szerint ő, és pár megbízott mérnök dolgozza ki az autó koncepcióját, ez 5-6 embert jelent egész évben. A W11 fejlesztése 2018 novembere körül kezdődött el. Legelőször az új autó motorja születik meg, amelyen, a tesztpadon egész évben finomítanak.

Ezután készülnek el az autó felfüggesztéselemei, amelyeknek egy komoly tesztfázison kellett átesnie ahhoz, hogy elkészültnek tekintsék őket. Ezt követte az autó karosszériája, amelyeket végül az aerodinamikai elemek „díszítettek fel.”

Allison elmondása szerint az itt látott külső nyugalmat fél év folyamatos stressz, és nyomás előzi meg, és a nyugalom csak látszat, mert addig nincs kész autó, amíg sikeresen ki nem gurult a garázsból.