Így áll most a 2021-es rajtrács

A 2021-es dominó első darabja azon a tavaszi napon dőlt el, amikor a Ferrari bejelentette, hogy az év végén nem hosszabbítja meg Sebastian Vettel 2020 végén lejáró szerződését.

A hír után nem sokkal megtudtuk, hogy 2021-től Carlos Sainz lesz Charles Leclerc csapattársa, míg a McLarenbe Daniel Ricciardo érkezik.

Ezután Fernando Alonso visszatérése tartotta lázban a rajongókat, az egyre erősödő pletykák után pedig hivatalossá vált, hogy a kétszeres világbajnok harmadszor is a Renault csapatához igazol.

Sebastian Vettel jövője eközben folyamatosan a levegőben lógott. Eleinte szóba került a Mercedes, azonban Valtteri Bottas hosszabbítása hamar véget vetett a pletykáknak. A négyszeres világbajnok Aston Martinba igazolásával jelenleg így fest a jövő évi mezőny:

Mercedes: Valtteri Bottas, ??

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz

Red Bull: Max Verstappen, ??

McLaren: Lando Norris, Daniel Ricciardo

Alpine: Fernando Alonso, Esteban Ocon

AlphaTauri: ??, ??

Aston Martin: Lance Stroll, Sebastian Vettel

Alfa Romeo: ??, ??

Haas: ??, ??

Williams: George Russell, Nicholas Latifi

