Így áll a konstruktőri bajnokság állása 2023-hoz képest

Minden szezon kezdete egy új esélyt jelent a csapatoknak arra, hogy jobban teljesítsenek, mint az elmúlt esztendőben, és mindenki gőzerővel dolgozik azért, hogy ez így is legyen. Az idény első versenyhétvégéjén aztán mindenki szembesül a realitással és azzal, hogyan áll az elképzelt önmagához képest.

Nos, az idei konstruktőri tabella már két nagydíj után elég nagy átrendeződéseket mutat 2023-hoz viszonyítva. Az egyetlen fix pontot a Red Bull jelenti, akik két hétvégét követően most is ugyanannyi ponttal állnak, mint egy éve, vagyis szám szerint 87-tel. Ez majdnem hibátlan teljesítmény, hiszen mindössze egyetlen egységet hagytak eddig veszni, miután Charles Leclerc Szaúd-Arábiában elhozta a leggyorsabb körért járó egy pontot.

Ami az élmezőny csapatait illeti, a nevek most is ugyanazok, a sorrend viszont egészen felborult. A Ferrari és a McLaren például sokkal jobban kezdett, mint tavalyi önmaga, a Mercedes eközben kisebb, míg az Aston Martin komolyabb visszaesést mutatott be.

Az olaszok közel kétszer annyi egységet gyűjtöttek már, a McLaren pedig az előző évi nullás kezdés helyett most 28 pontnál tart. Az Astonnak láthatóan kevésbé megy, hiszen ők csupán majdnem harmadannyi pontot szedtek össze, mint 2023-ban.

A másik öt csapat esetében is történtek változások, de a legérdekesebb talán az, hogy miközben tavaly a mezőnyből nyolc istállónak volt már legalább egy pontja két futamot követően, addig most csak hatnak van, ami jól mutatja, hogy a rajtrács első felét alkotó ötös bizony jobban elhúzott, és emiatt a többieknek még inkább fel van adva a lecke, ha be akarnak kerülni a legjobb tízbe.

Dzsiddában a Haasnak ez sikerült a remek csapatmunkát kihasználva, de ki tudja, mikor adódik ismét ilyen sansza valakinek. Persze ez még csak egy helyzetkép két hétvége után, a szezon pedig 24 futamból áll, de azért mégis mutatja, kinek hogy sikerült a téli felkészülési időszak és az új autó.

A Haas pedig rendkívüli módon becsüli is azt az egy pontját, amiről a csapatfőnökük beszélt nemrég.