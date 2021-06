Így áll a 2022-es Forma-1-es rajtrács – bőven van még kiadó hely!

A Francia Nagydíj hétvégéjének kezdete előtt jelentette be az Alpine, hogy 2024 végéig hosszabbított Esteban Oconnal, így az is eldőlt, hogy a francia istálló párosa változatlan marad 2022-re: marad Ocon és Alonso is.

Ennek kapcsán pedig megnéztük melyik csapatnál vannak még kiadó helyek a jövőre évre, és hol dőlt már el a 2022-es duó. Összességében azt lehet látni, hogy a top- és a kiscsapatoknál is vannak még kiadó helyek, néhol pedig hosszú távú szerződéseket láthatunk.

A Mercedesnél Hamilton és Bottas szerződése is 2021 végén jár le, így elméletileg mindkét ülés kiadó. Valójában viszont nagyon úgy néz ki, hogy a hétszeres világbajnok maradni fog a Forma-1-ben és a német istállónál, míg a finn pilótától el fog köszönni a Mercedes – több, egymástól független médium számolt már be arról, hogy George Russell érkezik, de természetesen ez még nem hivatalos.

A Red Bullnál Max Verstappen kontraktusa 2023 végéig érvényes, míg Sergio Perez szerződése 2021 végén lejár, de a Milton Keynes-i alakulatnak opcióval rendelkezik további egy évre, és jelenleg az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy marad a mexikói.

A McLarennél fix a páros, Daniel Ricciardo és Lando Norris szerződése is legalább 2023-ig érvényes, tehát a wokingi alakulat a stabilitás mellett tette le a voksát.

Az Aston Martinnál sem Vettel, sem Stroll szerződésének hossza nem ismert, azonban a német többéves kontraktust írt alá, így 2022-ben még biztosan marad, a kanadai versenyzőt pedig valószínűtlen, hogy kitennék az édesapja vezette konzorcium tulajdonában lévő istállóból.

Az Alpine-nál Alonso szerződése 2022, Ocon kontraktusa pedig 2024 végéig él, a Ferrarinál pedig Sainzot 2022 végéig, Leclerc-t pedig 2024 végéig köti szerződés a csapathoz, így a jövő évi páros egyik csapatnál sem kérdés.

Az AlphaTaurinál az újonc Cunoda szerződése az idény végéig érvényes, Gasly szerződéséről pedig a Red Bull-tanácsadó Helmut Marko azt mondta, hogy még két évig érvényes a szerződése, vagyis valószínűsíthetően 2023 végéig.

Az Alfa Romeónál Giovinazzi és Räikkönen kontraktusa is 2021 végéig él, és nagy kérdés, hogy jövőre milyen felállással indulnak. A Haasnál nem tudni a szerződések pontos hosszát, csak annyit, hogy többéves szerződés köti hozzájuk Mazepint és Schumachert is, utóbbinál egyes értesülések szerint 2 évet jelent ez a több év – az viszont biztosra vehető, hogy jövőre is ugyanezzel a párossal indulnak.

A Williamsnél Russell szerződése lejár az év végén, Latifié pedig még 2022-ben is érvényes, és itt is nagy kérdés, hogy marad-e Russell, és ha nem, akkor ki érkezhet a helyére – egyes pletykák szerint nem kizárható a Russell-Bottas csere sem.

Összességében tehát hét ülés sorsa kérdéses még 2022-re: a Mercedesnél és az Alfa Romeónál 2-2, a Red Bullnál, az AlphaTaurinál és a Williamsnél pedig egy ülés kiadó a következő, nagy technikai szabályváltoztatásokat hozó idényre.

