Így alakult át a Haas F1 Team festése

Lapunk korábban már beszámolhatott a Haas F1 Team „régi-új” festéséről, ami azonban nem a piros-fehér árnyalatok visszatérését jelenti, hanem ezzel szemben marad a fekete-arany kombináció, de már a Rich Energy nélkül, hiszen a csapat szerződést bontott a főtámogatójával, így a kapcsolat még egy szezont sem élt meg.

A Forma-1-ben már láthattunk hasonlóra példát, ha nem is túl gyakran, így most a Haas F1 Team előtt adott a feladat, hogy egy új nagyobb támogatót találjon magának, ami az idei gyenge eredményei miatt nem lesz könnyű. Az amerikai csapat a Rich Energy elengedésével némileg a festésén is változtatott, ami inkább a matricázásra értendő.

Ennek kapcsán készítettünk számotokra egy grafikai összehasonlítást arról, hogy mennyit változott a festés a Szingapúri Nagydíjra, amit hivatalosan ezen a héten fognak bemutatni. Sőt, ezekben a napokban várható a csapat 2020-as párosának bejelentése is, ami erősen Romain Grosjean távozását és Nico Hulkenberg érkezését sejteti.