Így alakul át az Alpine az újabb kulcsemberek távozásával

A Bahreini Nagydíj hétvégéje alatt derült ki, hogy Matt Harman műszaki igazgató és az aerodinamikai részleget vezető Dirk de Beer is benyújtotta lemondását, bár előbbi még ott volt Szahírban a bokszutcában. A csapat ezután egy új, három pillérből álló struktúrát alakít ki, hasonlót, mint ami a McLarennél van.

A három műszaki igazgató közül Joe Burnell irányítja majd a tervezők munkáját, David Wheater lesz az aerodinamikai részleg vezetője és Ciaron Pilbeam veszi át a teljesítménynövelésért felelő csapat irányítását. Mindhárman közvetlenül Bruno Famin csapatfőnöknek jelentenek majd, ahogy a Viryben található motorgyártó vezetője, Eric Meignan is, ők azonban elsősorban a 2026-os projektre koncentrálnak.

Elkezdett dolgozni Enstone-ban vezérigazgatóként a korábban a Lotus személyautós részlegét vivő John Woods is, Viryben ugyanezt a szerepet a Renault veteránja, Audrey Vastroux tölti be. Wheater maga is visszatérő Enstone-ban, 2000-től 2013-ig dolgozott a Renault-nál és a Lotusnál, azután pedig kilenc évig volt a Williams munkatársa.

Az Alpine elmondása szerint a váltás a rossz rajtjukra való reakció, Esteban Ocon és Pierre Gasly a 19. és 20. helyről rajtolva a 17. és 18. helyen végeztek Bahreinben, csak az ilyen-olyan problémák miatt hátracsúszó autókat megelőzve. Harman és De Beer távozása adta a lehetőséget az átszervezésre Famin szerint:

„Szervezeti változások mellett döntöttünk, miután egyértelmű, hogy nem ott vagyunk, ahol akarunk, teljesítmény terén. Itt az ideje újabb lépést tenni a szervezeten belül. Az új, hárompilléres struktúra három műszaki igazgatóval, akiknek mind megvan a maga szakterülete, jobb munkakapcsolatot és együttműködést biztosít a műszaki részlegeinken és segíthet még több teljesítményt juttatni a gyárból a pályára.”

„Tökéletesen megbízom Joe, David és Ciaron képességeiben azt illetően, hogy szorosan együttműködve elhozzák a csapatnak a vágyott fejlődést. Végül pedig szeretném megköszönni Mattnek és Dirknek az erőfeszítéseiket az elmúlt két évben a csapatnál és a legjobbakat kívánom nekik karrierjük következő fejezetéhez.”

