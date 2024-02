Így alakította át a Red Bull az RB20 hűtését, hogy kísérletezhessenek az oldaldobozzal

Amennyiben ugyanis a Red Bull nem dolgozott volna keményen az autó karosszériája alatt a hűtési rendszeren, akkor nem lett volna a tervezőknek elég tere megvalósítani, amit terveztek. Ez azt jelenti, hogy jelentősen megváltozott a különféle hűtők elhelyezése az RB20 kasztnija alatt az elődjéhez képest.

Ezen kiegészítők nem csak az oldaldobozon belül kerültek más helyre, de a motorvédő lemez alatt is. Hogy ezt megértsük, először jobb, ha egy pillantást vetünk közelebbről az RB19-re, annak belsejéről készült illusztrációnk segítségével.

Red Bull Racing RB19 technical detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Az elmúlt pár évben a Red Bull a hűtést igyekszik az autó középvonala felé vinni. Ennek fő képviselője egy nagy, nyereg alakú hűtő rögtön az erőforrás felett, ami egymaga már sok terhet levesz az oldaldobozok válláról.

Ez egyáltalán nem újdonság, sok csapat alakított ki ilyet az évek során, azonban úgy tűnik, a Honda kifejezetten megköveteli, mivel minden, a japán gyártóval szerződő csapatnál megjelent ez a dizájnelem.

Ez nem azt jelenti, hogy máshol nem ütötte fel a fejét ugyanez a trend, mivel az erőforrás fölé eleve jó ötletnek tűnik hűtőket helyezni, bár általában nem ildomos ennyire magasra ekkora tömeget helyezni.

Ez lehet az oka annak is, hogy a Red Bull inkább átfogóan gondolkodva mozgatta ezeket a kellékeket az oldaldobozok és a motorvédő lemez alatt. Ennek a célja az aerodinamikai célok elérése mellett a hűtési szükségletek kielégítése és az autó súlyeloszlásának javítása.

Red Bull Racing RB20 detail Fotó készítője: Uncredited

A motor fölé helyezett hűtő (fehér nyíl) méretének csökkenése mellett az oldaldobozban elhelyezett egységek kialakítása is jelentősen megváltozott, mivel már nem hátradöntve vannak egymás mögött, mint tavaly.

Az új elrendezéssel a töltő hűtője (vörös nyíl) és a vízhűtő (kék nyíl) V-alakot kialakítva lettek egymásra halmozva. Nincs már befelé való dőlés, így az oldaldoboz alatt mélyebben be lehet vágni a karosszériát.

Ez is olyasmi, amit a csapatok a múltban már alkalmaztak, a legfrissebb példája a Haas VF-17 ennek, de a Sauber is megtalálta már ezt a megoldást, bár ehhez 2004-ig és a V10-es korszakig kell visszamennünk – ekkor pont a Red Bull volt a szponzoruk.

Sauber C23 sidepods, radiators in V configuration Fotó készítője: Giorgio Piola Sauber C23 2004 radiator packaging Fotó készítője: Giorgio Piola

Még egy fegyver lehet az RB20 hűtési arzenáljában, mivel tudjuk, hogy a légbeömlők a cockpit mögött, a glória alapjainál légáramlatok kiragadására szolgálnak, melyeket aztán a motorvédő lemez oldalán (zöld nyíl) vezetnek el, de úgy tűnik, hogy a két pont közötti részben szintén elfér egy kisebb hűtő.

Szóval, míg a karosszériamunkában a középpontban kifejezetten a légbeömlő alsó része állt, érdekes egy pillantást vetni arra is, hogy a csapat hogyan igyekszik eleve megakadályozni már a motor melegedését is, a motor mögötti középső szellőző a motorvédő lemezen ugyanis nem az egyetlen módja az RB20 hűtésének.

Red Bull Racing RB20 detail Fotó készítője: Uncredited Red Bull Racing RB20 Fotó készítője: Giorgio Piola

Kiegészítő szerep jut egy apró kivezetésnek a motorvédő lemez gerincvonalának tetején és a hátsó felfüggesztés elülső karjai mellett is az oldaldoboz és a motorvédő lemez közötti területen. Emellett egy cserélhető, kivágott panel is található a snorkel által táplált szellőző kivezetése mögött, amit a teszten még elfedtek. Mindeközben a csapat akár a motorvédő lemezen található csatornákat is megnyithatja, a teszt alatt ezen a területen számos kopoltyúnyílás megjelent.

