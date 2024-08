Így alakítaná a maga képére az Alpine csapatát Pierre Gasly

Gasly pont 2023-ban csatlakozott az Alpine-hoz, akkor, amikor éppen komoly átrendezések történtek az enstone-i alakulatnál, ahol több vezető is távozott. Jelenleg ott tart a dolog, hogy Flavio Briatore visszatért a Renault vezérigazgatójának, Luca de Meónak a tanácsadójaként és a Hitechet irányító Oliver Oakest hozta magával csapatfőnöknek.

Mindezek és a 2024-es autójuk gyenge teljesítménye ellenére Gasly továbbra is hisz a csapat jövőjében, pár hete pedig szerződést is hosszabbított, azzal pedig, hogy csapattársa, Esteban Ocon a Haashoz igazol 2025-re, ő lesz a csapat természetes vezetője. A Motorsport.comnak adott interjújában elárulta, ez a folyamat már most elindult.

„Összességében szerintem ez elég természetes volt. Nagyon motivált személy vagyok, nagyon összpontosítok a munkámra és igyekszem minden munkatársammal szoros kapcsolatot kiépíteni. Nagyon sokat követelek magamtól és azoktól is, akikkel együtt dolgozom. Nem hiszem, hogy bármi különöset tettem volna, az egész természetesen jött, én így szeretnék együtt dolgozni a csapattal.”

„Nyilván az általunk kiépített környezetben egy nagyon bizodalmas és hatékony helyet alakítottunk ki. A bizalmam, ami a srácok és közöttünk megvan csak nőtt az első szezonunk alatt és még idén is, szerintem mindannyian értékeljük, hogy a másik oldal mennyi munkát fektet ebbe.”

Gasly szerint az Alpine-ban elég rugalmasan bánnak vele, hogy kivirágozzon és tisztelik a szabadságigényét: „A csapat nagyon jó abban, hogy szabad kezet és átláthatóságot ad, amire szükségem van a bizalom kiépítésére, teljesen nyílt csatornákon kommunikáltuk, ők hogy dolgoznak, én hogy dolgozom, nekik mi kell, nekem mi kell, csak egészséges helyet találtunk mindenkinek, ráadásul szerintem ők is tudják, én milyen vagyok.”

„Én felteszek kérdéseket, mivel szeretem az információkat, jó, ha értem, mi folyik körülöttem, hogy mit csinálunk az autóval, milyen utat választunk és hogy miért. Ők pedig teljesen átláthatóan működnek és nagyon őszinték azt illetően, hogy tudunk javítani a dolgokon.”

„Szerintem versenyzőként szükség van egy kis térre, szabad levegőre. Ilyen a személyiségem. Mindenkinek más a személyisége a paddockban, nekem kell egy kis tér, hogy a pályán és azon kívül is a legjobbamat tudjam nyújtani, és ezt ők szerintem nagyon jól meg is adják.”

Június végén Gasly úgy döntött, a következő szabályzati ciklust megcélozva az Alpine-nál marad. Bárki is lesz a jövőben a csapattársa – a legnagyobb esélye Jack Doohannek van – fontos neki, hogy egységes legyen a gárda, hogy erős és tartós kapcsolatokat építsen ki, ahogy Michael Schumacher tette a Ferrarinál vagy Lewis Hamilton a Mercedesnél.

„Nem titok, miért látni, hogy az olyan srácok, mint Lewis, olyan sokáig ugyanazzal a versenymérnökkel dolgoznak, az emberek azt választják, akit ismernek és ha megvan a bizalom, a nyílt kommunikációs folyamat, akkor mindenki el meri mondani, hogy alakulnak a dolgok, akár jól, akár rosszul.”

„Egy szezon folyamán van egy pár olyan helyzet, ahol az embernek muszáj helyesen döntenie, vagy jók változtatnia, de ha a csapat pontosan érzi, hogy mire van szükséged, akkor ez adhatja azt az utolsó pár századmásodpercnyi teljesítményt.”

„Nem egy könnyű időszak ez. Nyilván a tavalyi sem volt olyan jó, mint szerettük volna, de a csapatnak így is három dobogója volt, az idei szezon pedig egyértelműen keményebb. A magam részéről sem örülök, hogy ott vagyunk, ahol, de ugyanakkor látom, mennyi munkát fektet ebbe mindenki. Biztos vagyok benne, hogy ilyen hozzáállással változni fognak a dolgok és ki fogjuk hozni magunkból azt, ami valójában bennünk van.”

