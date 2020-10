A következő 4 Forma-1-es versenyt olyan pályákon fogják tartani, amelyek eredetileg nem voltak a 2020-as versenynaptár részei, és az elmúlt 7 évben egyik aszfaltcsík sem rendezett nagydíjhétvégét.

A jövő hétvégén a Nürburgring jön, ahol utoljára 2013-ban, még a hibrid-turbó éra előtt versenyzett az F1, majd Portimao, ahol még soha nem tartottak Forma-1-es futamot, és Imola, ahol 2006-ban vendégeskedett utoljára az F1.

A bahreini futamok előtt az Istanbul Parkba látogat még az F1, akik 2011 után először rendezhetnek versenyt. Miután a csapatok már megegyeztek abban, hogy költségcsökkentési szempontok miatt korábbi autókkal sem fognak tesztelni a fentebb említett pályákon, a szimulátorokra hárul az összes feladat.

Ugyanakkor, miután a 7 csapatnak is otthont adó Egyesült Királyságban ismét karanténkötelezettséget vezettek be vírus elleni védekezés jegyében, így az istállók már a saját pilótáikat is nehezen tudják beültetni a szimulátorokba.

„Van egy szép kis feladatunk az új pályákkal kapcsolatban idén” – mondta a Mercedes pályák melletti operációjáért felelős mérnök, Andrew Shovlin.

„Általában egy-két hasonló esettel kell foglalkoznod, borzalmas mennyiségű extra munka van ezekkel az új pályákkal. Általában ezt a pilótákkal együtt akarod csinálni, mert őket akarod látni a szimulátorban.”

„Ez azonban egyre nehezebb a koronavírus-járvány ellen hozott intézkedésekkel, mert a kivételek csak a versenyhétvégére vonatkoznak. Csak azért, mert valaki az F1-ben dolgozik, még nem kivételeznek vele a hatóságok.”

„Igen nehéz feladatnak bizonyult felkészülni az összes új pályára” – ismerte el Shovlin, akik az állandó pilótáik mellett Esteban Gutierrezzel és Stoffel Vandoorne-nal készülnek a versenyhétvégékre.

„A pályán elvégzett hagyományos munka, nos, az mindenhol ugyanaz, legyen az egy jól, vagy egy kevésbé ismert pálya, a lényeg az, hogy megértsük, milyen működési tartományban lesznek a gumik.”

„A verseny előtti munka nehezebb most ebből a szempontból.”

Shovlin azt is hozzátette, hogy a Nürburgringen az időjárás lesz még az egyik legnagyobb kérdőjel, miután az október közepi versenyen akár 10 fok alatti hőmérséklet is lehet.

„Az egyik legkevésbé ismert tény az, hogy milyen lesz az időjárás, természetesen igen széles keretek között mozoghat az, és ez érdekessé teheti a versenyt. Nagyon jó pályáról van szó, jó lesz visszamenni.”

