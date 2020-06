Igazi „kávédaráló” lehet az idei F1-es naptár: sűrű, stresszes, izgalmas

Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy az első 8 futam garantált a Forma-1-ben, ami azt jelenti, hogy az év végén ki lehet osztani a világbajnoki címet, de a Liberty Media sokkal többet akar ennél. 15-18 futammal tervezne, és nem kizárt, hogy még több is összejöhet a dupla nagydíjakkal.

Az első 8 verseny biztosan Európában kerül megrendezésre, és borítékolható, hogy az utána következők is. Majd, ha minden rendben lesz, a mezőny elhagyhatja a régi kontinenst, és más helyszínek felé vehetik az irányt.

Kína és Bahrein is jó eséllyel pályázik arra, hogy dupla nagydíjat rendezzen, ráadásul a sivatagban lehet egy „ovál” vonalvezetés is, ami nagyon érdekessé tenné a második versenyhétvégét. Az évadzáró Abu Dhabi Nagydíjon sem lehetetlen ez a forgatókönyv.

Ezzel szemben sok a kérdőjel Brazíliában, Mexikóban és Amerikában is. Ezzel együtt Kanadát, valamint Ausztráliát sem erősítették meg. Nem kizárt, hogy újabb versenyeket fognak törölni, így olyan pályák kaphatnak lehetőséget, mint Mugello, Imola Hockenheim, valamint Portimao, ahol ugyancsak két futam lehet.

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur a svájci Blick kérdésére elmondta, örül annak, hogy a jelek szerint az első 8 futam valóban megrendezésre fog kerülni. „Szerencsére. Bahreinben is két futam lehet, és ott van Abu Dhabi késő ősszel. Olyan, mintha csak egy kávédarálóban lennénk. Most olvastam, hogy Peking a koronavírus miatt bezárja az egyik városnegyedét, és Sanghaj egyszerre két kínai versenyt is rendezhet.”

Vajon hány futam lehet idén? „Azt mondanám, hogy 15 vagy 16. Az év második felére ez természetesen mindenki számára stresszes lesz, de együtt kell ezt átvészelnünk. A csapatok, a versenyzők, az FIA, a FOM és a Liberty, és a média is érintett ebben.”

„Most mind ugyanabban a hajóban evezünk. Szerencsére az FIA elnöke, Jean Todt jó kapitányként szolgál a válságban.” - tette hozzá az Alfa Romeo tapasztalt szakembere, akinek a csapata az elmúlt két évben csak a 8. helyen zárt a bajnokságban.

„Most a 7. helyen akarunk lenni, de sajnos a top-autók még megbízhatóbbak lettek. A legtöbb versenyen aligha lesz kiesés. Szóval előre kell kerülnünk azon a három vagy négy káoszfutamon.” - zárta le a mondandóját Vasseur.

