Időmérős párharcok 2020-ban: kettő K.O., 3 igazán szoros csata

2020-ban már a téli tesztek után látni lehetett, hogy viszonylag könnyedén fogja sorozatban a 7. konstruktőri címét nyerni a Mercedes, azonban „Valtteri Bottas 3.0” -tól talán többet lehetett várni az évadnyitó Osztrák Nagydíjon szerzett győzelmét követően.

Bottas végül „viszonylag” simán, 11-5 arányban kapott ki Hamiltontól az időmérőkön, 4 alkalommal kevesebb, mint 1 tizeddel, Hamilton pedig csak egyszer kapott ki úgy Bottastól, hogy a hátránya nagyobb volt 1 tizednél. Bottas „legcsúnyább” veresége egyértelműen a belga időmérőn elszenvedett, ahol száraz pályán kapott több, mint 5 tizedet a Q3-ban a hétszeres világbajnoktól.

Mercedes

Lewis Hamilton 11-5 Valtteri Bottas 2

(+0,012 a Q3-ban) Ausztria 1 1 Stájerország (eső) 4

(+1,428 a Q3-ban) 1 Magyarország 2

(+0,107 a Q3-ban) 1 Nagy-Britannia 2 (+0,313 a Q3-ban) 2

(+0,063 a Q3-ban) 70. Évforduló 1 1 Spanyolország 2

(+0,059 a Q3-ban) 1 Belgium 2 (+0,511 a Q3-ban) 1 Olaszország 2

(+0,069 a Q3-ban) 1 Toszkán (Mugello) 2 (+0,059 a Q3-ban) 1 Oroszország 3 (+0,652 a Q3-ban) 2

(+0,256 a Q3-ban) Eifel (Nürburgring) 1 1 Portugália 2 (+0,102 a Q3-ban) 2 (+0,097 a Q3-ban) Emilia-Romagna (Imola) 1 6 Törökorszég (eső) 9 (+0,698 a Q3-ban) 1 Bahrein 2 (+0,289 a Q3-ban) 3 (+0,061 a Q3-ban) Abu Dhabi 2

George Russell 0-1 Valtteri Bottas 2

(+0,026 a Q3-ban) Szahír 1

Sebastian Vettel, aki végig szenvedett idén a Ferrarival, viszonylag könnyedén kapott ki Leclerc-től, a német pilóta a szárazon 3-szor tudta megverni monacói csapattársát, és mind háromszor kevesebb, mint 1 tized döntött.

Ferrari

Charles Leclerc 13-4 Sebastian Vettel 7 Ausztria 11

(+0,165 a Q2-ben) 11

(+0,083 a Q2-ben) Stájerország (eső) 10 6

(+0,043 a Q3-ban) Magyarország 5 4 Nagy-Britannia 10

(+0,912 a Q3-ban) 8 70. Évforduló 12

(+0,369 a Q2-ben) 9 Spanyolország 11

(+0,215 a Q2-ben) 13 Belgium 14 (+0,265 a Q2-ben) 13 Olaszország 17

(+0,708 a Q1-ben) 5 Toszkán (Mugello) 14 (+0,534 a Q2-ben) 11 Oroszország 15

(+0,370 a Q2-ben, majd összetörte, és nem javított) 4 Eifel (Nürburgring) 11

(+0,498 a Q2-ben) 4 Portugália 15 (+0,552 a Q2-ben) 7 Emilia-Romagna (Imola) 14 (+0,368 a Q2-ben) 14 (+1,527 a Q2-ben) Törökorszég (eső) 12 12 (+0,016 a Q2-ben) Bahrein 11 4 Szahír 13

(+0,350 a Q2-ben) 9 Abu Dhabi 13 (+0,699 a Q2-ben) Verstappen teljesen simán, 17-0-ra verte Alex Albont, aki idén átlagban 0.522 tizeddel maradt el a hollandtól, tavaly Gasly „csak” 0.495-tel. A cikk írásakor még nem jelentették be Perez érkezését, de az sem mutat jól a thai neve mellett, hogy 105 pontot szerzett Verstappen 211-ével szemben, illetve amikor mindketten befejezték a versenyt, egyszer sem végzett Verstappen előtt.

Red Bull

Max Verstappen 17-0 Alexander Albon 3 Ausztria 5

(+0,391 a Q3-ban) 2 Stájerország (eső) 7

(+0,522 a Q3-ban) 7 Magyarország 13

(+0,739 a Q2-ben) 3 Nagy-Britannia 12 (+0,401 a Q2-ben) 4 70. Évforduló 9

(+0,493 a Q2-ben) 3 Spanyolország 6

(+0,737 a Q3-ban) 3 Belgium 5 (+0,486 a Q3-ban) 5 Olaszország 9

(+0,295 a Q3-ban) 3 Toszkán (Mugello) 4 (+0,445 a Q3-ban) 2 Oroszország 10

(+1,141 a Q3-ban) 3 Eifel (Nürburgring) 5

(+0,485 a Q3-ban) 3 Portugália 6 (+0,533 a Q3-ban) 3 Emilia-Romagna (Imola) 6 (+0,396a Q3-ban) 2 Törökorszég (eső) 4 (+2,393 a Q3-ban) 3 Bahrein 4 (+0,596 a Q3-ban) 3 Szahír 12 (+0,379 a Q2-ben) 1 Abu Dhabi 5 (+0,325 a Q3-ban) A McLarennél láthattuk az egyik legkiegyensúlyozottabb időmérős párharcot 2020-ban, Lando Norris éppen, hogy Sainz előtt végzett, kettejük között a legnagyobb különbség még az évadnyitó Osztrák Nagydíjon volt száraz időben, amikor Norris 0.345 tizedet adott Sainznak. McLaren Carlos Sainz 8-9 Lando Norris 8

(+0,345 a Q3-ban) Ausztria 4 3 Stájerország (eső) 6

(+0,254 a Q3-ban) 9

(+0,061 a Q3-ban) Magyarország 8 7

(+0,183 a Q3-ban) Nagy-Britannia 5 13

(+0,198 a Q2-ben) 70. Évforduló 10 7 Spanyolország 8

(+0,040 a Q3-ban) 7 Belgium 10 (+0,219 a Q3-ban) 3 Olaszország 6

(+0,125 a Q3-ban) 9 Toszkán (Mugello) 11 (+0,118 a Q2-ben) 6 Oroszország 8

(+0,297 a Q3-ban) 10

(+0,251 a Q3-ban) Eifel (Nürburgring) 8 7 Portugália 8 (+0,005 a Q3-ban) 10 (+0,097 a Q3-ban) Emilia-Romagna (Imola) 9 13 (+0,465 a Q2-ben) Törökorszég (eső) 11 15 (nem futott időt a Q2-ben, -0,489 a Q1-ben) Bahrein 9 8 Szahír 15

(+0,875 a Q2-ben) 6 (+0,318 a Q3-ban) Abu Dhabi 4

Esteban Ocon talán kisebb meglepetésre igen nehezen szokott vissza a Forma-1-be azok után, hogy 2019-et a kispadon töltötte, és simán, 15-2-re kikapott Ricciardótól. Ez annak a fényében is meglepő, hogy 2018-ban még ő verte hasonlóan simán Sergio Perezt a Force Indiánál, 16-5-re. Száraz pályán mindössze egyszer, az évadzáró Abu-Dhabi Nagydíjon kapta el Ricciardót a francia.

Renault

Daniel Ricciardo 15-2 Esteban Ocon 10 Ausztria 14

(+0,620 a Q2-ben) 9

(+0,270 a Q3-ban) Stájerország (eső) 5 11 Magyarország 14 (+0,081 a Q2-ben) 8 Nagy-Britannia 9

(+0,200 a Q3-ban) 5 70. Évforduló 11

(+0,375 a Q2-ben) 13 Spanyolország 15

(+0,369 a Q2-ben) 4 Belgium 6 (+0,335 a Q3-ban) 7 Olaszország 12

(+0,203 a Q2-ben) 8 Toszkán (Mugello) 10 (nem futott időt a Q3-ban, +0,054 a Q2-ben) 5 Oroszország 7

(+0,260 a Q3-ban) 6 Eifel (Nürburgring) 7

(+0,019 a Q3-ban) 10 Portugália 11 (+0,133 a Q2-ben) 5 Emilia-Romagna (Imola) 12

(+0,248 a Q2-ben) 5 Törökorszég (eső) 7 (+1,027 a Q3-ban) 6 Bahrein 7 (+0,002 a Q3-ban) 7 Szahír 11

(+0,124 a Q2-ben) 12 (+0,047 a Q2-ben) Abu Dhabi 11

Az AlphaTaurinál idén újjászülető Gasly is könnyedén, 13-4 arányban múlta felül Kvjatot, aki 2021-ben nem is lesz már a mezőnyben, miután bejelentették Cunoda érkezését. Legcsúnyábban a 70. Évforduló Nagydíján kapott ki az orosz, amikor ő már a Q1-ben kizúgott, míg Gasly végül a 7. helyre kvalifikálta magát.

AlphaTauri

Pierre Gasly 13-4 Daniil Kvyat 12 Ausztria 13

(+0,126 a Q2-ben) 8 Stájerország (eső) 14

(+0,973 a Q2-ben) 10 Magyarország 17

(+0,437 a Q1-ben) 11 Nagy-Britannia 14

(+0,243 a Q2-ben) 7 70. Évforduló 16

(+0,728 a Q1-ben) 10 Spanyolország 12

(+0,392 a Q2-ben) 12

(+0,015 a Q2-ben) Belgium 11 10 Olaszország 11

(+0,260 a Q2-ben) 16 (+0,197 a Q1-ben) Toszkán (Mugello) 12 9 Oroszország 12

(+0,110 a Q2-ben) 12 Eifel (Nürburgring) 13

(+0,072 a Q2-ben) 9 Portugália 13 (+0,361 a Q2-ben) 4 Emilia-Romagna (Imola) 8 (+0,194 a Q3-ban) 15 Törökorszég (eső) 17

(+3,491 a Q1-ben) 8 Bahrein 10 (+0,170 a Q3-ban) 9

(+0,248 a Q3-ban) Szahír 6 10 (+0,068 a Q3-ban) Abu Dhabi 9

Lance Stroll a szezon előtt elmondta, hogy dolgoznia kell az időmérős tempóján, ehhez képest még a versenyeken szintén jobban teljesítő Perez is megverte 10-4 arányban, legcsúnyábban a Bahreini Nagydíjon kapott ki a kanadai, itt Perez az 5. lett, míg Stroll csak a 13. helyről rajtolhatott, illetve azt is érdemes megjegyezni, hogy Nico Hülkenberg a második silverstone-i versenyen a 3. helyre kvalifikált, és 0.346 tizedet adott Strollnak, aki mint tudjuk, pont Ocon váltotta tavaly. Kíváncsian várjuk, mire lesz képes Vettellel szemben.

Racing Point

Sergio Pérez 10-4 Lance Stroll 6 Ausztria 9

(+0,161 a Q3-ban) 17

(+1,920 a Q3-ban) Stájerország (eső) 13 4

(+0,168 a Q3-ban) Magyarország 3 4 Spanyolország 5

(+0,107 a Q3-ban) 8 Belgium 9 (+0,071 a Q3-ban) 4 Olaszország 8

(+0,329 a Q3-ban) 6 Toszkán (Mugello) 7 (+0,045 ea Q3-ban) 4 Oroszorzság 13

(+0,326 en Q2 / problème en Q2) 5 Portugália 12 (+0,497 a Q2-ben) 11 Emilia-Romagna (Imola) 15 (+0,433 a Q2-ben) 3 (+1,556 a Q3-ban) Törökország (eső) 1 5 Bahrein 13 (+0,663 a Q2-ben) 5 Szahír 10 (+0,410 a Q3-ban) 15 (nem futott időt a motorbüntetés miatt, -0,468 a Q1-ben) Abu Dhabi 7

Nico Hülkenberg 1-1 Lance Stroll 13

(+0,065 a Q2-ben) Nagy-Britannia 6 3 70. Évforduló 6

(+0,346 a Q3-ban)

Sergio Pérez 1-0 Nico Hülkenberg 9 Eifel (Nürburgring) 20

(+0,901 a Q1-ben)

Az Alfa Romeónál Antonio Giovinazzi 9-8-ra megverte a Kimi Räikkönent, aki F1-es karrierje során először végzett utolsó helyen az időmérő edzéseken. A versenyeken azonban rendre a finn végzett előrébb, összesen 9-4 arányban, így továbbra is kérdéses, mit lát még az Alfa Romeo Giovinazziban, amivel megérdemelte a 2021-es ülését.

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 8-9 Antonio Giovinazzi 19

(+0,049 a Q1-ben) Ausztria 18 16 Stájerország (eső) 19

(+0,559 a Q1-ben) 20

(+0,108 a Q1-ben) Magyarország 19 18

(+0,202 a Q1-ben) Nagy-Britannia 17 20

(+0,060 a Q1-ben) 70. Évforduló 19 14 Spanyolország 20

(+0,900 a Q1-ben) 16 Belgium 18 (+0,207 ea Q1-ben) 14 Olaszország 18

(+0,196 a Q1-ben) 13 Toszkán (Mugello) 17 (+0,161 a Q1-ben) 20

(+0,673 a Q1-ben) Oroszország 17 19

(+0,385 a Q1-ben) Eifel (Nürburgring) 14 16 Portugália 17 (+0,122 a Q1-ben) 18 Emilia-Romagna (Imola) 20 (+0,255 a Q1-ben) 8 Törökorszég (eső) 10 (+4,481 a Q3-ban) 17 (+0,319 a Q1-ben) Bahrein 16 19

(+0,440 a Q1-ben) Szahír 14 16 (+0,480 a Q1-ben) Abu Dhabi 14

A Haas pilótapárosa kiegyensúlyozottan volt kiegyensúlyozatlan, Magnussen 8-7 arányban győzte le Grosjeant, azonban a különbségek a 21 ezredtől a több, mint 7 tizedig váltakoztak, a legjobb rajtpozíciót Romain Grosjean érte el a 70. Évforduló Nagydíján, ahol a 14. lett.

Haas

Kevin Magnussen 8-7 Romain Grosjean 16

(+0,070 a Q1-ben) Ausztria 15 15 Stájerország (eső) -

(Probléma miatt nem futott mért kört) 16 Magyarország 18

(+0,255 a Q1-ben) 16 Nagy-Britannia 19

(+0,485 a Q1-ben) 17

(+0,717 a Q1-ben) 70. Évforduló 14 16 Spanyolország 17

(+0,181 a Q1-ben) 20 (+0,476 a Q1-ben) Belgium 17 15 Olaszország 16

(+0,270 a Q1-ben) 20 (+0,279 a Q1-ben) Toszkán (Mugello) 15 18 (+0,089 a Q1-ben) Oroszország 16 15 Eifel (Nürburgring) 16

(+0,321 a Q1-ben1) 19 (+0,144 a Q1-ben) Portugália 18 17 (+0,021 a Q1-ben) Emilia-Romagna (Imola) 16 16 Törökország (eső) 19 (+4,902 a Q1-ben) 18 Bahrein 19 (+0,027 a Q1-ben)

Kevin Magnussen 2-0 Pietro Fittipaldi 16 Szahír 20

(+0,721 a Q1-ben) 17 Abu Dhabi 19 (+0,310 a Q1-ben)

A Williams esetében viszonylag nagyobb pénzösszeggel mertem volna fogadni arra, hogy Russell lenullázza Latifit, a kanadai pedig „nem okozott csalódást” a teljesítményével, átlagosan 0.563 tizeddel maradt el Russelltől, aki a Mercedeses beugrása során is alig 26 ezreddel maradt el Bottastól. A páros jövőre is marad a Williamsnél, akiknek idén nem jött össze a pontszerzés, de jelentős lépést tettek meg a középmezőny felé: ezt is bizonyítja az, hogy Russell 9 alkalommal jutott be a Q2-be.

Williams

George Russell 16-0 Nicholas Latifi 17 Ausztria 20

(+0,590 a Q1-ben) 12 Stájerország (eső) 18

(+1,388 a Q1-ben) 12 Magyarország 15 (+0,846 a Q2-ben) 15 Nagy-Britannia 20

(+0,973 a Q1-ben) 15 70. Évforduló 18

(+0,673 a Q1-ben) 18 Spanyolország 19 (+0,433 a Q1-ben) 15 Belgium 19 (+0,508 a Q1-ben) 19 Olaszország 20

(+0,130 a Q1-ben) 18 Toszkán (Mugello) 19 (+0,088 a Q1-ben) 14 Oroszország 19

(+1,046 a Q1-ben) 17 Eifel (Nürburgring) 18

(+0,248 a Q1-ben) 14 Portugália 20 (+0,846 a Q1-ben) 13 Emilia-Romagna (Nagydíj) 19 (+0,227 a Q1-ben) 18 Törökország (eső) 20 (+11,594 a Q1-ben, majd hibázott, és autót tört) 14 Bahrein 20 (+0,888 a Q1-ben) 18 Abu Dhabi 20 (+0,398 a Q1-ben) Jack Aitken 0-1 Nicholas Latifi 18 (+0,094 a Q1-ben) Szahír 17 A táblázat a Motorsport.com francia kiadásának munkája. Kerékcserék 2020-ban: egy csapat egyszer sem hibázott.

