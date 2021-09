Lando Norrisé a pole-pozíció Sainz és Russell előtt a kaotikus orosz időmérőn!

Már az is kérdése volt a 2021-es Orosz Nagydíj szombati napján, hogy lesz-e egyáltalán időmérő, miután az eső miatt korábban eltörölték az F3, és elhalasztották az F2 egy-egy versenyét, hogy az F1 bármikor pályára gurulhasson, amikor arra alkalmas lesz a pálya.

A mezőny nagy szerencséjére pedig az időjárás pont a Q1 kezdetére könyörült meg az F1-en, és a Q1-et (az esőgumit választó Alonsót leszámítva) mindenki megkezdhette az intermediate gumikon.

A Q1 első nagyobb hibája az FP2-en is autót törő Antonio Giovinazzi nevéhez fűződött. Az olasz versenyző az utolsó kanyarkombináció előtt forgott meg, és majdnem nekiment a mögötte érkező Charles Leclerc is – egy rövid sárga zászló után azonban folytatódhatott a kvali.

Volt egy pilóta, aki nem izgulta túl az időmérő első szakaszát: Max Verstappen, aki a motorcseréje miatt amúgy is csak a mezőny végéről rajtol majd holnap, csak a részvételhez szükséges kivezető köröket tette meg, majd vissza is hajtott a garázsába.

A mezőny szinte megállás nélküli körözéssel szárította a pályát, még Alonso is meggondolta magát, és felrakta a zöld intereket, a köridők pedig másodpercről másodpercre javultak. A Q1 végi keringőben pedig végül nem született meglepetés: a két Alfa Romeo és a két Haas esett ki Räikkönen-Schumacher-Giovinazzi-Mazepin sorrendben. Mazepin nagyon nem találta a tempót, majdnem 4 másodperccel autózott lassabb köridőt, mint csapattársa.

Helyezés Versenyző Autó Motor Kör Idő Hátrány Intervallum 1 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1'45.992 2 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 9 1'46.396 0.404 0.404 3 Sergio Perez Red Bull Honda 9 1'46.455 0.463 0.059

A Q1-ben Nicholas Latifi is jobb időt autózott, mint George Russell, azonban a kanadai nem örülhetett felhőtlenül az újabb Q2-es szereplésének, miután az ő autójában is motort kellett cserélni a kvali előtt, így holnap csatlakozik majd Leclerc-hez és Verstappenhez a mezőny végén.

A Q2-ben már Charles Leclerc sem vett részt, de a Q2 végéhez közelítve még Carlos Sainznak is csipkednie kellett magát ahhoz, hogy beférjen a Q3-ba. Ez végül sikerült is a spanyolnak, ahogyan George Russellnek, és a két Alpine-nak is, Alonso a figyelemre méltó 3. helyen zárta a Q2-t, aminek két nagy vesztese volt: Sebastian Vettel 52 ezreddel maradt el Sainztól, így csak a 11., Pierre Gasly pedig csak a 12. lett, miután elrontotta az utolsó kanyar kijáratát.

Helyezés Versenyző Autó Motor Kör Idő Hátrány Intervallum 1 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'45.129 2 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 1'45.306 0.177 0.177 3 Fernando Alonso Alpine Renault 8 1'45.514 0.385 0.208

A Q3 elejére pedig odáig javult a pálya, hogy George Russell a kivezető körét követően már arra kérte a csapatát, hogy készítsék elő a slick gumikat. 5 perccel a Q3 vége előtt Lewis Hamilton állt az interekkel az élen, mögötte Lando Norris volt a 2. helyen, azonban Russell példáját követe mindenkit kénytelen volt a példáját követni.

A dráma pedig a Mercedesnél jött: Lewis Hamilton megkoccolta a falat a bokszutca bejáratán, így a Mercedesnek váratlanul első szárnyat kellett cserélnie nála, így pedig kritikus módon mindenkinél 1 körrel kevesebb ideje maradt arra, hogy a száradó pályán felmelegítse a gumiját.

Hamilton pedig nem is tudott javítani: nem tudta rendesen felmelegíteni a gumiját, és a 3. szektorban el is dobta az autóját, megtörve a hátsó szárnyát, a legjobban pedig Lando Norris időzített: a McLaren brit versenyzője fél másodpercet adott a szintén fantasztikus kört összerakó Carlos Sainz és George Russell előtt.

Hamilton intereken futott köre végül elég volt ahhoz, hogy ott maradjon a 4. helyen, miután Daniel Ricciardo nem tudta olyan jól felmelegíteni a slickeket, mint Lando Norris, Fernando Alonso pedig bejött a gumikkal szintén szenvedő Valtteri Bottas elé.