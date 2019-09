Időbüntetést szeretnének a rajtbüntetés helyett a csapatok

Az FIA, a Liberty és a csapatok már hónapok óta vitatkoznak a különböző büntetéseken, hogy a jelenlegi rendszernél keressenek igazságosabbat. A témák között azonban nem csak a büntetések, de a ballaszt vagy az üzemanyagkorlátozás is terítékre került. Ugyanakkor a rajtrácson való szankcionálásnak is vannak hívei, ám a Renault főnöke szerint az időbüntetés azért jobb, mert így a versenyzők legalább részt vesznek az időmérőn, a jelenlegi rendszerben a büntetés miatt csak limitáltan vannak jelen.

"A pozíciónk egy ideje nem változott. Egy időbüntetésre lenne szükség, amit letölthetsz a kerékcserénél is, vagy a futam végén az eredményedhez adják. Ez jobb versenyekre bátorítana, anélkül, hogy befolyásolná a rajtpozíciót. Azt is értem, hogy miért nincs ennek az ötletnek szélesebb támogatottsága, pedig ez egy jó megoldás lehet" - mondta Abiteboul.

Zak Brown, a McLaren ügyvezetője egyetért ebben a Renault csapatfőnökével. "Szerintem az időbüntetés elég egyszerű helyzetet teremt. Nem forgatja fel a rajtrácsot, mert a bokszban is letöltheted" - mondta Brown az ötletről. "A stratégia is szerepet játszhatna, hogy mikor állsz ki, milyen kerékre váltasz. Szerintünk ez lenne a legegyszerűbb és legkevésbé vitatható változat."

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is megerősítette, hogy milyen fontos lenne, ha a versenyzők maximálisan részt vennének az időmérőn, és azt is megerősítette, hogy ballaszt bevezetésének ötletét is támogatja.

"Láttuk, hogy más kategóriákban nem működik. Az egész hétvégébe bekavar, nem csak a kvalifikációba. Az egyetlen baj, hogy ezzel szombatonként ellopjuk a szurkolóktól az élményt egy izgalmas időmérő kapcsán. Ha megnézik Monzát, Max Verstappen, a Q1-ben még ment pár kört, de nem akart már rész venni a Q2-ben, ha egy kiegyensúlyozottabb szankcionálási rendszert vezetnénk be annál, mint hogy simán hátrasoroljuk a versenyzőket, az arra ösztönözné a pilótákat, hogy hogy szombaton is odategyék magukat" - jelentette ki Horner.

A Red Bull csapatfőnökével ellentétben a Haas első embere, Günther Steiner nem híve a ballaszt bevezetésének. "A ballaszt sokkal bonyolultabb, mint hogy csak simán elmagyarázzuk a szurkolóknak, hogyan lehet, hogy az eddig gyorsabb autó miért lesz lassabb. A ballasztot nem támogatom. De a büntetési rendszert meg kell reformálni, De ebben a pillanatban ez sem működik olyan rosszul. Akkor inkább már ez, mint a ballaszt" - mondta Steiner.

