Idén utoljára pályán az F1-es gépek – képözön Abu Dhabiból

Valójában 2021-es versenyautóból csak egyet láthattunk szerdán, az pedig Robert Svarcman Haasa volt, amelyet a fiatal orosz be is kormányzott az első helyre. Nem is gondoltuk volna, hogy ilyet látunk az idei évben, ha megnézzük az amerikaiak pocsék szezonját.

Ennek jelentősége persze nagyon aprócska volt, mivel a többiek, a Williamset leszámítva, már a 2022-re szánt 18 colos abroncsokat nyúzta a direkt az erre a célra átalakított korábbi versenygépek segítségével.

George Russell már a Mercedesben körözött, Csou Kuan-jü is egyre inkább megismerkedett az Alfa Romeóval, a többiek pedig igyekeztek minél több információt gyűjteni a Pirelli boszorkánykonyhájában kiforralt új keverékeiről, melyek szintén komoly hatással lehetnek a következő idényre.

A szezonnak tehát tényleg vége, legközelebb pedig már a teljesen új szabályok mentén épített masináké lesz a főszerep, amikor februárban pályára hajtanak majd az első előszezoni teszt keretében, amelyet egy újabb követ Bahreinben, mielőtt ugyanott elrajtolna az F1 új korszaka.

Új keréktárcsát tesztelt a McLaren