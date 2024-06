Idén nem lesz telt házas a Brit Nagydíj a Red Bull dominanciája miatt?

Miközben az utóbbi szezonokban rekordot rekordra halmozott a silverstone-i pálya, a verseny promóterei most mindent elkövetnek azért, hogy gazdára találjanak a még elérhető jegyek. Aggodalomra persze nincs ok, hiszen a szervezők így is 465-470 ezer embert várnak a hétvégére, amit a legtöbb helyszín tárt karokkal fogadna, de azért mégis jelzésértékű lehet a mostani helyzet.

Persze a koronavírus utáni időszakban minden szabadtéri esemény népszerűsége megnőtt, legyen szó sportról, zenéről vagy valami másról, az F1 pedig különösen sokat profitált ebből, amit jól mutat, hogy az utóbbi években rendre megdőltek a nézői rekordok a legtöbb pályán.

2022-ben Silverstone új csúcsot ért el a jegyek eladása terén, hiszen a vasárnapra elérhető 142 ezer helyet rekordidő alatt töltötték meg a rajongók. Tavaly eközben 480 ezren voltak kíváncsiak az eseményekre, és úgy tűnt, nincs megállás. Most azonban mégis úgy tűnik, hogy idén ezt biztosan nem fogják már túlszárnyalni.

Ennek persze több oka is van. Az első az, hogy a pálya szándékosan csökkentette a kapacitást, mert úgy érezték, a nézői élmény jobb lesz, ha valamivel kisebb tömeg látogathat ki a helyszínre. Emellett pedig ott van a másik tényező, miszerint idén nem kapkodtak úgy a jegyekért, mint korábban.

A pálya ügyvezető igazgatója, Stuart Pringle azonban nem aggódik különösebben, hiszen szerinte most csak visszatérnek a normalitáshoz, és szerinte annak is van szerepe, hogy egyelőre nincs brit pilóta a bajnokságért folyó küzdelemben, hiszen Max Verstappen és a Red Bull már jó ideje sakkban tartja a szériát.

„Korábban mindig a legvégéig kellett árulnunk a jegyeket, de a Covid után egyértelműen látszott az ugrás. Ez azonban nem korlátozódott a motorsportra vagy a Forma–1-re. Más sportágakban és szórakoztató eseményeken is láthattuk.”

„Amikor viszont jó esély van arra, hogy ugyanaz lesz a győztes, és a veszély eltűnik a sportból, akkor az csökkenti az izgalmakat. A tavalyi évben egy csapat dominált, és a mostani idényt is ugyanígy kezdték. A dolgok most talán változnak, és elismerem, hogy korábban hosszú időn át brit versenyző dominálta a bajnokságot, ez pedig nem volt ellenükre brit promóterként!”

„Az viszont biztos, hogy sokkal nehezebbé vált a helyzet a Red Bull sikerei miatt. Emellett muszáj a jegyek árait is jól belőnöd. Gyorsabban is eladhatnánk őket, ha csökkentenénk az árakat. Drága számlákat kell azonban fizetnünk, ott van a rendezési díj is, szóval a lényeg a megfelelő stratégia megtalálása és végrehajtása, mi pedig eléggé magabiztosak vagyunk ezzel kapcsolatban” – mondta Pringle.

Las Vegas eközben látható teljesen más stratégiát alkalmaz, de ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését.