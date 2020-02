Idén nem kockáztathatnak a csapatok úgy, mint Brawn 2008-ban

Már mind a 10 csapat dolgozik a 2021-es autóján, a kérdés, hogy mennyi erőforrást tudnak elkülöníteni a projektre. A 2020 és a 2021-es autók fejlesztése nem határolódik el annyira egymástól, mint azt sokan gondolnák.

A legfőbb kihívás az lesz, hogyan tudják úgy fejleszteni az idei autót, közben természetesen a 2021-esre is koncentrálva, hogy az idei fejlesztések legalább kicsit is relevánsak legyenek a következő évre is.

„Egy hintajáték lesz, különösen az új szabályok miatt, ami a legnagyobb változásokat hozza évek óta” – mondta James Key a McLaren technikai igazgatója.

„Természetesen mi is felosztjuk az erőforrásainkat, de mégis egyszerre kell kezelni a kettőt, mert mindkét évben sikeres szeretnél lenni, de azért kell kötnöd kompromisszumokat is. Év közben lehet majd hirtelen átcsoportosítás a 2021-es autóra.”

Ez különösen érvényes a McLarennél, akik motorbeszállítót is váltanak, és 2021-től újra Mercedes motorokkal fognak futni 2014 után. A 2020-as és 2021-es autók számunkra kibogozhatatlanul összefüggnek, már csak azért is, mert a változások kevésbé érintik a hajtásláncot.

A mára klasszikus példa, amit mindenki idéz, a Honda átváltozása sereghajtóból a világbajnok Brawn GP-vé.

A 2009-es szabályok, melyeknek célja szintén az előzés megkönnyítése volt, lehetőséget adott a csapatnak a drámai előrelépésre. De ahogyan azt a The Race elemzése is írja, a Honda egyedi helyzetben volt 2008-ban.

A katasztrofális 2007-es szezon után kiderült, hogy a 2008-as autó sem lett jobb, ezért a Honda, Ross Brawn stratégiai döntésének értelmében teljesen beáldozta az évet a 2009-es autó fejlesztésére. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ekkor még a gyári támogatás miatt teljesen stabilnak tűnt a csapat helyzete, ez azonban nem érvényes egyik mostani középcsapatra sem.

Rubens Barrichello, a Honda RA-108 volánjánál. Az autó csak a Super Agurikat és a Force Indiákat tudta megelőzni. Fotó készítője: Sutton Images

Ma a középmezőny szorosabb, mint valaha, ezért senki nem engedheti meg magának, hogy teljesen a 2021-es szezonra fókuszáljon, anélkül, hogy az maradandóan visszatükröződne az év végi konstruktőri pozíciójában.

A McLarenre visszatérve, a csapat nem engedheti meg magának, hogy a sok kiábrándító szezon után, a 2019-ben felépített pozitív légkört csak úgy eldobja, de a hamarosan érkező MCL-35-ből is ki kell hoznia a legjobbat. Az F1-ben teljesítményt még mindig aerodinamikailag lehet a legjobban szerezni, és ha a 2020-as autóval előrelépést érsz el ezen a területen, azt a tudást a csapat továbbviszi 2021-re is, még ha a szabályok különböznek is.

A McLaren azért beszélt „új autóról” 2020-ra, mert pár kulcsfontosságú területre fognak újításokat hozni, amik 2021-re is hasznosak lehetnek nekik.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy minél előrébb végez egy csapat a konstruktőri világbajnokságban, év végén annál nagyobb összeget kapnak. A 4. és a 10. hely között óriásiak a különbségek, ha bármely csapat is beáldozza az évet, azzal akár 15 millió dollárt is bukhatnak.

Minden csapat célja, hogy erősen kezdjék a 2020-as évet, hogy aztán szépen lassan átcsoportosítsanak a 2021-es autókra, de ha valami balul sül el az év elején, akkor mehet a fejvakarás, hogy, akkor most fejlesszenek idénre, biztosítva egy jobb helyet és a nagyobb pénznyereményt, vagy egyből kezdjenek el a jövőre koncentrálni, kockáztatva a pénzügyi bevételeik egy részét.

Minden csapatnak kihívás lesz, hogy a megfelelő balanszot találják el idén a fejlesztési versenyben.

Egy hosszabb videós összeállítás Zandvoortból, ahol hamarosan végeznek a munkálatokkal, beleértve a két döntött kanyart is, mely rendkívül látványosnak és izgalmasnak ígérkezik.