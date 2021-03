Idén már Ferrari pezsgővel ünnepelhetnek a pilóták a dobogón

A Forma-1 kedden jelentette be, hogy az idei szezontól kezdve a Ferrari Trento lesz a sport hivatalos pezsgőbeszállítója, a megállapodás értelmében egyelőre 3 éven keresztül.

Az olasz cég pezsgői nem most először mutatkoznak be a Forma-1-ben, miután korábban az Olasz Nagydíjon biztosították a pezsgőt az ünnepléshez, ahogyan az ezen az 1981-es képen is látható Alain Prosttal.

Winner Alain Prost and Alan Jones Fotó készítője: Renault

Az F1-es pilóták évtizedeken keresztük Moet és Mumm pezsgőkkel ünnepelhettek, majd 2016-ban a Chandon, a 2017-es szezon második felétől pedig a Carbon termékeit locsolhatták a versenyzők.

A váltásban nagy szerepe volt az F1 új vezérigazgatójának, Stefano Domenicalinak, aki kijelentette, hogy nem akart szakítani a tradíciókkal azzal, hogy az eredeti, francia pezsgő helyett olasz borászattal szerződtek le:

„A váltás oka nagyon egyszerű: ezt a termék, és a cég minősége indokolja, ezért léptünk kapcsolatba. Az olasz pezsgőknek nagy figyelmet keríthet ez a megállapodás, az F1 pedig kiváló platform a Ferrari Trento minőségének megmutatására.”

A Ferrari borászatnak nincs köze a Scuderia Ferrarihoz, azt jóval Enzo Ferrari csapata előtt, 1902-ben alapította Giulio Ferrari.

Az F1 az utóbbi időben azzal kísérletezett, hogy GoPro kamerákat tettek a pezsgősüvegekre, hogy azzal is „élménnyel telibb” legyen az ünneplés, Domenicali pedig kijelentette, hogy a Ferrarival való együttműködés során is új dolgokkal fognak kísérletezni a pódiumceremóniák után.

