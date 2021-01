Idén jóval kevesebb esport versenyen indul Norris

Lando Norris jelenleg Dubajban tölti a házi karanténját, miután a Forma-1-es pilóták közül negyedikként ő is elkapta a koronavírust. A hotelszobájában természetesen nem áll rendelkezésére a szimulátora, de a brit versenyző amúgysem tervezett magának sűrű online programot.

„Még az abu-dhabi versenyt megelőző eligazításon kérdeztem Max Verstappentől, hogy sokat fog-e versenyezni idén a szimulátorában” – nyilatkozta Norris a Racingnews365.nl-nek, akivel ugyanannak az esport csapatnak, a Team Redline-nak a tagjai.

„Számomra ez most nem így alakul majd, az időm legnagyobb részét a családommal fogom tölteni, és nincs szimulátorom a szüleimnél, szóval nem hiszem, hogy olyan sok versenyen indulnék majd.”

Norris azt is elmondta, milyen elfoglaltsággal fogja kitölteni a szabadidejét:

„Arra várok, hogy a Bell (a sisakbeszállítója) küldjön még egy pár sisakot. Szeretem megcsinálni a saját dizájnjaimat.”

Norris a 2020-as szezon előtt, miután az FIA feloldotta a sisakfestésekre vonatkozó korlátozásokat kijelentette, hogy minden versenyen egyedi festéssel fog indulni. A McLaren brit pilótája így is tett, egyedül a Belga Nagydíjon használta másodjára is a „sima” sisakját, miután megtudta, hogy az anyai nagyszüleinek készített sisakon politikailag félreértelmezhető szimbólumot is elhelyezett, így annak használatától elállt.

