Idén is jöhet a dupla bahreini verseny? Már készül az F1 alternatív versenynaptára

Azok után, hogy Hanoi, és a Kínai Nagydíjnak otthon adó Sanghaj kikerült a versenynaptárból, mindenki arra számított, hogy ismét a 2020-ban bizonyító Portimao-Imola pároshoz fordul az F1.

Imolát be is jelentették már, a kacifántos nevű Made in Italy és Emilia Romagna Nagydíj keretein belül, azonban a Portugál Nagydíjat egyelőre nem jelentették be.

Portugáliában már a koronavírus-járvány harmadik hulláma tombol, január 28-án rekordszámú, 16,432 fertőzöttet azonosítottak, és azok után, hogy ősszel még korlátozott számban nézőket is beengedtek a versenyre, most lehet, hogy annak megszervezését sem tudják elvállalni.

Éppen emiatt a FOM már elkezdte egy alternatív versenynaptárváltozat tervezését, értesült a holland Racingnews. Ennek értelmében a szezonnyitó Bahreini Nagydíj után ismét maradna a Közel-Keleten az F1, ami megnyitja a lehetőséget arra is, hogy ismét használatba vegye az F1 a bahreini külső vonalvezetést, ahol a 2020-as szezon egyik legjobb futamát tartották, és amiről korábban már elmondta Ross Brawn, hogy nagyon szeretnék, ha még legalább egyszer használhatnák.

Ez azt is jelentené, hogy a bahreini duplázás (márc. 28. -ápr 4.?) miatt egy héttel eltolnák Imolát, mivel ők jelenleg április 18-án rendeznék a már fent említett nevű futamot, hogy elkerüljenek egy újabb tripla hétvégét, megkönnyítve ezzel a csapatok logisztikai feladatait.

Ti melyik pályát látnátok szívesebben a versenynaptárban, a bahreini külső vonalvezetést, vagy Portimaót?

