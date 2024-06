Ideiglenes megoldást talált a McLaren a tűzben károsodott motorhome pótlására

Múlt szombat reggel kellett a McLaren motorhome-jához riasztani a tűzoltókat, miután gyaníthatóan elektromos hiba miatt tűz keletkezett a két emelet között. Bár mindenkit sikerült biztonságban evakuálni és személyi sérülés nem történt (egy csapattagot vizsgálatra kórházba szállítottak, miután füstöt lélegzett be), a létesítmény már nem volt üzemben a hétvége hátralévő részében.

Bár a csapat igyekezett még a szétszedése előtt kitisztítani Barcelonában az épületet, végül további szervizmunkálatokra és mélytisztításra Németországba szállították azt. A csapat dolgozik azon, hogy minél hamarabb ismét csatasorba állíthassa és némi remény látszik arra, hogy a munkálatok a Brit Nagydíjra befejeződhetnek, amennyiben azonban nem, a nyári szünet előtt mindenképpen ismét fogadhat vendégeket a motorhome.

Addig is a McLaren a német Schulertől bérelt egy motorhome-ot, ez fogja a mérnöki bázisát alkotni a hétvégéken. Ez kisebb, mint az eredetileg használt, kevesebb vendéget is tud fogadni a hétvége folyamán, így a csapatot kevesebb tényező fogja zavarni. Emellett Lando Norris és Oscar Piastri is kapott szobát benne, ahogy Andrea Stella csapatfőnöknek is van külön irodája.

Az F1 a pályán kifejezetten szoros küzdelmet hoz, Stella külön dicsérte a riválisokat, amiért segítették a csapatot a Spanyolországban történteket követően. A paddock résztvevői, de még az FIA is besegített, saját részlegeikben helyet biztosítva a csapat személyzetének és vendégeinek.

„A támogatás, a szolidaritás, a szimpátia, amit mindenkitől kaptunk, legyen szó a többi csapatról, az F1-ről, vagy az FIA-ról, nagyon megindított minket, teljesen meg voltunk hatódva” – mondta a McLaren csapatfőnöke.”

„Beszéltem a csapat egy másik tagjával arról, hogy ez mennyire megdobja a közösségi érzést a paddockban, hajlamosak vagyunk elfelejteni mindezt, csak azért, mert amúgy azért vagyunk itt, hogy egymással versenyezzünk.”