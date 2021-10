Hunt: Verstappen jobban emlékeztet az édesapámra, mint Hamilton

Verstappen és Hamilton idén ádáz küzdelmet vív a világbajnoki címért, hasonlóan ahhoz, ahogyan 1976-ban Niki Lauda és James Hunt is tette. Huntról jól tudjuk, hogy mennyire szerette a rivaldafényt, és igazán egyedi karaktere volt ő a sportágnak, miközben Verstappen ezzel szemben csak a versenyzésre figyel, és igyekszik kerülni a nagy nyilvánosságot.

Ennek ellenére Freddie mégis többet lát apjából Verstappenben, mint Hamiltonban. „Lewis egyáltalán nem olyan, mint az édesapám” – mondta az F1-Insider.com-nak. Ennek ellenére úgy érzi, mindkét pilóta hozzátesz az általa látott legjobb szezonhoz, amely érzése szerint összevethető az 1976-ossal.

„2021 vélhetően a legjobb idény, amelyet valaha láttam. Ami hasonlít, az az, hogy most is igazán szoros és izgalmas. Az apám és Niki Lauda azonban barátok voltak, miközben Max és Lewis nem azok.”

Jelenleg nehezen is tudjuk elképzelni, hogy bármikor is azok lesznek, hiszen idén is már kétszer ütköztek vitatható körülmények között, és ugyan sérülés egyszer sem történt, azért a veszély így is fennállt.

A 70-es években viszont a silverstone-ihoz vagy monzaihoz hasonló esetek még vélhetően egészen máshogy végződtek volna. Most azonban a legtöbben azt szeretnék, ha az idei szezon már hasonló incidensek nélkül, valódi csatában dőlne el a versenypályán.

