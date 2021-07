Hungaroring: a sprintkvalifikáció jobb, mint a sima időmérő

A Forma-1 a 2021-es Brit Nagydíjon próbálta ki először az új formátumát, amelynek az a célja, hogy a nagydíjhétvége izgalmait kiterjessze mindhárom napra. Az időmérő ennek keretein belül a pénteki napra került, 3 helyett csak 2 szabadedzést tartottak, szombaton pedig egy 100km-es sprintverseny döntött a vasárnapi rajtrácsról.

A formátumot Silverstone mellett Monzában, és egy egyelőre még meg nem határozott 3. helyszínen fogják kipróbálni, a sikeres tesztek után pedig könnyen lehet, hogy a Forma-1 állandó programjának részévé teszik, és versenyről-versenyre változik majd a hétvégék menetrendje.

A sprintversenyek bemutatkozása Ariane Frank, a Hungaroring alelnöke szerint is sikeres volt, és elérte a céljait, hogy növelje a pályán látott akciót.

Még több F1 hír: Horner elárulta, Marko jelentősen alábecsülte a Verstappen autójában keletkezett kárt

„Biztos vagyok benne, hogy a sprintfutam alkalmas lenne arra, hogy növelje a futamunk nézettségét” – mondta Frank a Motorsport.com Hungary-nek adott exkluzív interjújában, azt azonban elárulta, hogy központilag határozzák meg, melyik pályák kapják a különleges rendezési jogot.

„Sajnos nem a mi döntésünk, hogy hol tartsanak ilyen versenyeket. Silverstone-ban láttuk, hogy milyen a formátum, szerintem nagyon érdekes volt, és mindenkinek tetszett, Sebastian Vettelen kívül, aki azt mondta, hogy ezt nem tartja helyesnek” – utalt arra, hogy Vettel szerint marhaság a sprintverseny győztesének adni a

„Szerintem minden olyasmi, ami hozzátesz valamit ahhoz, hogy több izgalom legyen a sportban, több csata legyen a pilóták között, az mindig jó lesz. A sprintfutamnál kiderült, hogy jobb, mint egy időmérő ebből a szempontból.”

2020-ban világszerte a Magyar Nagydíjat követték a legtöbben a TV-k képernyőjén keresztül, amiben nagy szerepet játszott Max Verstappen drámai kivezető köre, valamint az eső igen nagy valószínűsége is, és bár Ariane elismerte, hogy a körülmények a kezükre játszottak, úgy érzi, a pikáns Brit Nagydíj után ismét remek versenynek adhat majd otthont a Hungaroring.

Még több F1 hír: Ezért ünnepelte önfeledten a sikerét a Mercdes a Brit Nagydíjon

„Nehéz befolyásolnunk, hogy hányan nézik itthon vagy külföldön a Magyar Nagydíjat, ez sok mindentől függ, még olyan faktoroktól is, hogy milyen az időjárás. Amikor süt a nap, az emberek inkább strandra mennek, ha esik az eső – de nem csak Budapesten, hanem mondjuk Londonban is - akkor nagyobb eséllyel ülnek a TV elé. Nagyon örültünk, hogy tavaly minket néztek a legtöbben és reméljük, hogy ezt a teljesítményt idén is el tudjuk érni.”

„Láttuk, hogy milyen jó csata volt Silverstone-ban, ilyen évekig nem volt a Forma-1-ben, így itt az esély arra, hogy egy igazán jó párharcot lássunk a Hungaroringen is Max és Lewis között.”

„Biztos vagyok benne, hogy Max már itt vissza akar majd vágni, míg Lewis ugye a pálya „királya”, az is benne van, hogy (Silverstone után) itt is meg tudja szerezni a 8. futamgyőzelmét. Szerintem régen nem látott hangulat lesz majd a pályán.”