Hülkenbergnek hiányzott a versenyzés, de nem akar „kétségbeesetten” visszatérni

A német ismét beugróként vett részt két versenyhétvégén, miután Sebastian Vettel a Bahreini Nagydíj előtt elkapta a koronavírust. Nagyot ugyan nem tudott alkotni az eddig gyengén teljesítő Aston Martinnal, de a lehetőségekhez képest ő így is jól ment.

A 34 éves pilóta, aki a legtöbb F1-es verseny dobogós helyezés nélküli negatív rekordját tartja, kifejtette, hogy ő mentálisan már elfogadta, hogy véget ért a karrierje 2019 végén, ezért nem is akar elkeseredetten visszatérni, bár ha ismét lehetőséget kapna, akkor nyilván nem mondana rá nemet.

„Persze, hogy hiányzik a versenyzés. Ez természetes dolog, de én szeretnék versenyezni, nem pedig kétségbeesetten akarok. Ha mégsem jön össze… Már amúgy is nagyjából elfogadtam a dolgot, de persze bármi megtörténhet, ahogyan azt 2020-ban vagy most is láttuk” – idézte a német szavait a GPFans.com.

„Jelenleg elég nehezen látom, hogy ülést tudnék szerezni, de ha van egy lehetőség, akkor nyugodtan hívjanak.” Hülkenberg egyébként nagyobb hibák nélkül ment végig mindkét mostani beugrásán, amire büszke is volt, főleg úgy, hogy Dzsiddában például először ment.

„Jobban ment, mint vártam, tehát ennek örülök, és boldog, illetve büszke is vagyok a versenyemre. Tiszta, hibátlan futam volt. Én mindent megpróbáltam a rendelkezésemre álló autóval” – mondta Szaúd-Arábia után.

Most azonban úgy tűnik, a közkedvelt német F1-es karrierje ismét véget ér, legalábbis egy darabig biztosan, hiszen az Aston Martin a hét első felében jelentette be, hogy Vettel készen áll a bevetésre, így Ausztráliában már ő fog ülni a másik AMR22-esben Lance Stroll mellett.

Hülkenberg szerint egyébként honfitársának nem lesz könnyű dolga, és meg fogja majd érezni az elmúlt két hétvége kihagyását. „Szerintem fel fog majd zárkózni, de nyilván bőven lesz munkája, és mindent bele kell adnia ahhoz, hogy kompenzálni tudja a kiesést.”

