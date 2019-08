Hülkenberget elküldte a Renault, de ezzel járhat a legjobban?

A következő hetek akár erősen is befolyásolhatják Nico Hulkenberg karrierjét, mert a Haas F1 Team kijelentette, hogy érdeklődik a német iránt, de nem biztos, hogy sokat várnának rá. Günther Steiner három versenyzőről beszélt, akik közül egy már kiesett a sorból, mivel Esteban Ocon aláírt a Renault-hoz, így most úgy tűnik, hogy a Haas a német pilóta és Romain Grosjean közül fog választani.

Azzal, hogy Ocon már nincs a listán, talán nyerhet némi időt magának Hülkenberg, de ha a Haas megunja a várakozást, és Grosjeant választja, akkor Nico kikerülhet az F1-ből. De miért is várna a tapasztalt pilóta? A válasz a Red Bull, ahol egy top-ülést kapna, amire mindig is vágyott, de ez nagyban függ attól is, hogy hogyan teljesít Alexander Albon, aki a visszafokozott Pierre Gasly helyét vette át.

A Red Bullnak szüksége lesz pár futamra, hogy lássa a thai újonc teljesítményt, így ha Hülkenberg biztosra akar menni, akkor azonnal elfogadja a Haas ajánlatát. Már, ha kapott ilyet... Egyelőre sok a kérdőjel, de a német most csak arra koncentrál, hogy jó eredményt szerezzen a közelgő futamokon.

„Sajnálatos, hogy véget ér a Renault-val való utazás a szezon végén, főleg azok után, hogy nem sikerült elérnünk a céljainkat. Idén újabb lépésekben reménykedtünk, de sajnos eddig a pontig ezek nem történtek meg.”

„Köztudott, hogy a versenyzők kiválasztása nemcsak a teljesítményről szól, hanem ezek a tényezők összessége, de ez már csak így megy. Természetesen mindannyian szerettünk volna mindezt másképpen látni, ám mindazonáltal továbbra is fókuszban maradok, és megpróbálom elérni a maximumot a csapat számára a hátralévő versenyeken. Ami pedig 2020-at illeti, magabiztos vagyok, hogy egy megoldást találok, de jelenleg nincs mit bejelentenem.”

