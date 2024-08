Hülkenberg tagadja, hogy elkapkodta volna az audis megállapodást

Az Audi ugyan csak 2026-ban fog megérkezni a Forma–1-be, de egy pilótájuk már biztosan lesz arra az idényre, hiszen Hülkenberggel hosszabb távú megállapodást kötöttek, melynek keretében a német már jövőre a Sauber pilótája lesz.

Ennek kapcsán az F1 Nation műsorvezetője, Tom Clarkson arról beszélt, hogy Hülkenberg „túl korán” kötelezte el magát a karikások mellett, a Haas jelenlegi versenyzője azonban most a Sky Sportsnak reagált erre a felvetésre.

„Nem gondolnám, hogy így lenne. Nem látok esélyt a legjobb négy csapatnál. Az elmém és a lelkiismeretem ezért nyugodt és tiszta.” Hogy az Audi jó választás volt-e számára, azt persze csak a jövő mondja majd meg, és azt Hülkenberg is elismeri, hogy az ígéretek nagyok, de bizonyíték nincs arra, hogy be is tudják azokat váltani.

„Minden csapat mindig nagyszerű ígéretekkel csábít! Ezt csináljuk, azt csináljuk… Az Audi viszont nyilván egy elég erős és nagy márka a világon. Tudom, mennyire komolyan veszik ezt, mennyit fektetnek bele abba, hogy versenyképesek és sikeresek legyenek. Emellett a 2026-os szabályváltozások remek lehetőséget kínálnak egy új gyártó számára.”

A Sauber egyelőre azonban pocsékul teljesít idén, így ezek alapján Hülkenbergre nem vár sok jó a következő idényben. „Azt nem mondtam, hogy könnyű lesz. Semmi sem garantált. Hosszú út áll előttünk, az biztos. Az Audi kapcsán az ambíciók és a nyomás is rendkívül magas. Ez mindig így van, ha egy autógyártónál versenyzel. Nem aggódom, de mindannyian tudjuk, hogy javítaniuk kell a csomagon.”

A német pilóta formájára egyelőre azonban nem lehet panasz, hiszen mióta tavaly visszatért a sorozatba, összességében remekül teljesít. Idén főleg neki köszönhető, hogy a Haas egyelőre a hetedik hely áll a konstruktőri tabellán. „Ott voltunk, amikor az élcsapatoknak nehézségeik voltak. Ott voltunk, hogy learassuk a babérokat, és ez számunkra komoly dolog.”

„Tavaly elég sok változás történt a technikai oldalon. Páran elhagyták a csapatot, voltak változtatások. Amikor pedig Ajao lett a csapatvezető, ő is eszközölt pár módosítást. Ezek felszabadítottak néhány embert bizonyos részlegeken, és most hatékonyabban és jobban is dolgoznak” – mondta Hülkenberg a Haas idei javulásáról.

