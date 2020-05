Hülkenberg szerint Hamilton most példát mutathat a fizetése csökkentésével

Nico Hulkenberg már nem tagja a Forma-1 mezőnyének, noha sokáig úgy tűnt, hogy hosszabbíthat a Renault-val. A franciák végül Esteban Ocon mellett tették le a voksukat, míg Daniel Ricciardónak érvényes szerződése van 2020-ra.

Ezek után nem volt más választása a Renault-nak, minthogy megváljon Hülkenbergtől. A Haas és az Alfa Romeo vezetőségével is tárgyalt a német, de Romain Grosjean és Antonio Giovinazzi megtarthatta a helyét.

Nico emiatt egy ideje csak kívülállóként van jelen a Forma-1-ben, de természetesen maximálisan tisztában van azzal, hogy mi történik a sportban a koronavírus miatt. Azt azonban nem tudja elképzelni, hogy idén nem lesz futam.

„Még mindig viszonylag kevés idő telt el az évből, így nem igazán tudom elképzelni, hogy idén nem lesznek nagydíjak.” - fogalmazott Hülkenberg a német Auto Motor und Sport kérdésére, reagálván a bércsökkentésekre is.

Több F1-es csapat is megkezdte a bérek csökkentését, így többek között egyes pilóták nem a teljes bérüket kapják meg. Legutóbb Daniel Ricciardo nagyobb fizetésének „megvágásáról” számoltunk be, de például a McLarennél Carlos Sainz Jr. és Lando Norris is kevesebbet kap.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, shakes hands with Red Bull mechanics at the end of the race Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hülkenberg szerint ez egy teljesen normális folyamat, így Lewis Hamiltonnak, a hatszoros világbajnok rekordernek is be kellene állnia a sorba, aki hatalmas pénzeket keres, és Ausztráliában volt egy kritikus megjegyzése azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus ellenére elutaztak Melbourne-be. Akkor azt mondta, hogy a „pénz diktál.”

„Most megkönnyítem magam számára a válaszadást, mert ez már nem érint engem, de azt gondolom, hogy a versenyzőknek támogatniuk kell a csapataikat, különösen azokban az időkben, amikor a vállalatoknak meg kell küzdeniük a megélhetésükért.”

„A futballisták szintén lemondanak a fizetésük egy részéről. Ha most nem mutatunk példát, akkor az nem lenne igazságos a csapattagok felé, akiknek rendesen fizetniük kell a házukat, és veszteségek érik őket.”

„Azoknak, akik többet keresnek, és jobban előtérben vannak, szintén nagylelkűbbnek kell lenniük. Ez a versenyzőkre is értendő. Lewis a „pénz az úrral” meg tudja mutatni, hogy hogyan is van ez.” - utalhatott arra Hülkenberg, hogy Lewis most megmutathatja, hogyan is kell ezt csinálni, hiszen a pénz az ő esetében nem igazán számít.

