Hülkenberg szerint az F1 jó úton jár afelé, hogy újra régi pompájában tündököljön

A Forma–1 2017 eleji felvásárlása óta a Liberty vállalta, hogy fokozatosan korszerűsíti a sportágat, átalakítja a vezetési, sport- és kereskedelmi struktúrákat, miközben egy új szabályozási platform bevezetésével megvalósítja jövőképét.

A változások, amelyek közül néhány eleinte nem volt túl népszerű, új lendületet adtak az F1 egészének, és bebizonyították, hogy a nagydíjak lehetnek szórakoztató látványosságok, miközben megőrzik örökségüket és szellemiségüket.

„Az F1 úton van ahhoz, hogy újra igazán szexi legyen. Lássuk be, néhány évvel ezelőtt az F1 hanyatlásnak indult. Viszonylag kevés izgalom volt a pályán, a szponzorok átrendeződtek, a tévés nézettség csökkent, és általánosságban a termék már nem volt olyan erős, mint egykor, az igazán nagy napokban Prost, Senna vagy Schumacher idejében. A Liberty Media 2016-os felvásárlása óta a dolgok megváltoztak“ - mondta a német.

Az F1 rengeteg erőfeszítést tett a népszerűség növelése érdekében, elég csak a közösségi médiában való, korábban gyenge jelenlét megerősítése, vagy a Netflix sorozatának támogatására gondolni.

„Az amerikaiak egyszerűen szakértők, ha szórakoztatásról van szó, sokkal frissebb külsőt adtak a sorozatnak, átdolgozták a közvetítéseket, és teljesen új termékeket hoztak létre, mint például az F1 TV és az F1 App. Az évek során visszanyerték azt a csillogást és sztárfaktort, ami mindig is különlegessé tette az F1-et“ - tette hozzá Hülkenberg.

Hülkenberg azt is kiemeli, hogy az F1 új helyszínekkel igyekszik bővíteni a hatókörét a kulcsfontosságú piacokon, de arra is ügyel, hogy minden új pálya - vagy akár a régiek is - rendelkezzenek azokkal a jellemzőkkel, amelyek méltóvá teszik őket arra, hogy világbajnoki fordulónak adjanak otthont.

„Nyilvánvaló, hogy az F1 a látványos pályákra összpontosít, és a meglévő pályákon is erőltetik a változtatásokat.Ilyen például a zandvoorti pálya kiegészítése a meredek kanyarokkal és a lelátók fesztiváljellegével, a jelentős átépítések Abu Dhabiban, vagy a jövőbeni Miami Nagydíj“ - mondta az Aston Martin tartalékversenyzője.

