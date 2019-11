Hülkenberg szerint a verseny nyitott

Bár az FIA stewardjainak bőven van dolga a futam után, a hírek szerint több versenyzőt is vizsgál a szervezet a sárga zászlós szabályok megsértése miatt, ám arra kevés az esély, hogy a 13. helyen végző Nico Hulkenberg végül az első tízben zárjon. Közben a Renault riválisai sokkal jobb futamot teljesítettek, Pierre Gasly a második helyre hozta be a Toro Rossót, míg Carlos Sainz a harmadikra a McLarent (de a spanyol is a vizsgált versenyzők között van a hírek szerint).

Utóbbi az interlagosi eredménnyel már biztosan negyedik lesz a konstruktőri versengésben, míg a Renault Daniel Ricciardo hatodik helyével már csak nyolc ponttal vezet az ötödik helyért folytatott küzdelemben a Toro Rosso előtt. Hülkenberget erről is kérdezték a vasárnapi futam után Interlagosban.

"Igen, nagyon kiegyenlített a csata, a verseny nyitott. És a pályán is, másoknak hasonló tempója volt, és mind nagyon közel voltunk egymáshoz, nagyon nehéz így fejlődést bemutatni" - mondta Hülkenberg, akinek a szombati időmérő után a futamon már nem sikerült elég gyorsnak lennie. "Igen, nem tudom, hogy mi történt, de nem ment. Egy pillanatra sem sikerült feljavulni, de még meg kell néznem, hogy mi is történt pontosan."

Hülkenberg csak azt reméli, hogy a szezon utolsó futamán jobban fog menni, jelen állás szerint, lehet, hogy egy időre a német számára is utolsó szezon lesz, a Renault-val való szakítása után egyelőre nincs szerződése a Forma-1-ben. Hülkenberg viszont Abu Dhabiban jobb teljesítményre számít. "Remélem, hogy így lesz. Látjuk, hogy milyen fontos a jó kvalifikáció, meglátjuk, mire leszünk képesek" - jelentette ki Hülkenberg, aki pályafutása egyetlen pole-ját Interlagosban ünnepelte.

Végül még Hülkenberget büntették Magnussen megelőzéséért, a versenybírák visszanézték a több szögből rögzített felvételeket, illetve a telemetriaadatokat, ez alapján a 27-es autó (Hülkenberg) már az újraindítás előtt megelőzte a 20-ast (Magnussen), ami szabálysértésnek minősül. Magnussen végül visszaelőzte az 1-es kanyarban németet, de ezt a stewardok versenyhelyzetnek minősítették, mivel nem láttak szándékot Hülkenbergtől arra, hogy vissza akarja adni a helyet.