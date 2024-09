Hülkenberg szerint a bíráknak át kéne gondolniuk pár dolgot Magnussen eltiltása után

12 hónap alatt 12 büntetőpont. Ez a szabály, és ha valaki eléri ezt a számot, akkor a soron következő futamon nem vehet részt. Magnussennek összejött mindez, ráadásul nem is 12 hónap alatt, hanem kizárólag az idei szezonban, így ő az első pilóta, akit a rendszer 2014-es életbe lépése óta eltiltanak egy futamtól.

Hogy mindez igazságos-e vagy sem, azt nehéz eldönteni, Pierre Gasly viszont, akivel Magnussen Monzában ütközött, elmondta, hogy ő szívesen beszélne a stewardokkal, hátha vissza lehet vonni a büntetést. Hülkenberg pedig most arról beszélt, hogy talán túl szigorúak az ütközésekre és koccanásokra vonatkozó szabályok, ezért változásra lenne szükség.

„Én nem láttam abban a manőverben két büntetőpontot, és a tíz másodperces időbüntetés is nagyon szigorú. A legtöbb versenyző hasonlóan gondolja ezt. Nekem is volt egy esetem Fernandóval [Alonso] az ausztriai sprinten, ahol a 3-as kanyarnál elfékeztem magam, szélesre mentem, és neki is le kellett mennie a pályáról, de ez versenyzés.”

„Az előzéshez ki kell lépni a komfortzónánkból, kockáztatnunk kell, és ilyenkor néha előfordulnak ilyen dolgok. Az én esetemben Fernando, náluk pedig Pierre is azt mondta, hogy semmi sem történt, szóval úgy tűnik, hogy amikor némi összeérés történik, a stewardok bele akarnak szólni, és szeretnék, ha következménye lenne az esetnek.”

„A versenyzők úgy érzik, nem szükséges minden koccanásnál büntetést adni, ezért talán át kéne gondolni az irányelveket, mert valahogy versenyeznünk kell. Unalmas és egysíkú lesz, ha már nem versenyezhetünk, mert mindenért megbüntetnek, de biztosan előjön majd ez a versenyzői megbeszélésen. Niles Wittich versenyigazgatóval is beszélni fogunk erről” – mondta Hülkenberg.

A német végül egyértelművé tette, hogy ő nem a büntetőpontok rendszerét akarja eltörölni, mert arra szükség van az extrém esetekben, csak kicsit észszerűbbé tenni a büntetéseket, melyek olykor túl szigorúak az elkövetett vétség viszonylatában.

Magnussen tehát nem lesz ott Bakuban, ahol néhány módosítással tennék izgalmasabbá az idei futamot.