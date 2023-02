Hülkenberg: „Szerencsére semmi sem robbant fel...”

Nico Hülkenberg a második tesztnapot az ötödik helyen zárta, ezt követően pedig vidáman nyilatkozott a médiának. A veterán versenyző nagyrészt pozitívumokról beszélt péntek délután:

„Egyre otthonosabban érzem magam itt, pozitív napot zártunk nagyobb problémák nélkül. Egyedül az volt idegesítő, hogy sok időt vesztettünk a Mercedes miatti piros zászlós szakasz miatt.”

Még több F1 hír: Válságértekezlet a Mercedesnél a rejtélyes tempóhiány után

„Sikerült végigmennünk a tervünkön, de vannak feladataink szombatra is. Továbbra is az a cél, hogy megismerjük, hogyan viselkedik a kocsi a különböző helyzetekben. Kipróbáltuk a Pirelli C4-es gumijait is, mert fontos, hogy a lágy gumikkal is menjünk kevés üzemanyaggal” – tette hozzá.

A német versenyző, aki 2019 után először kapott ülést a teljes szezonra, elismerte, hogy még alkalmazkodnia kell a Haas kormányához:

„Az ülés és a pedálok kapcsán azt mondanám, hogy 90 százalékban rendben vagyok, de persze mindig vannak olyan részletek, amiken javíthatnánk. A kormány viszont teljesen új számomra. Néha rossz gombokat nyomok meg. De szerencsére semmi sem robbant fel” – mondta mosolyogva a német.

Kövessétek az élő közvetítésünket a bahreini tesztek utolsó napjáról!