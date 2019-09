Hülkenberg reméli, hogy a mai eredménytől lendületet kap a Renault

A Renault-k a lehető legtöbbet hozták ki a monzai hétvégéből. A francia csapat tagjai már az időmérőn bebiztosították maguknak a topcsapatok mögötti helyeket, ezeket aztán vasárnap sikerült megtartani is, sőt, Vettel betlije miatt végül még egyet léptek is előre, Ricciardo a 4., Hülkenberg az 5. helyen végzett. A német, aki kis ideig még csapattársával is vívott egy csörtét, így értékelte a futamot:

„Egyáltalán nem rossz, sőt, szerintem a csapat legjobb eredménye, mióta itt vagyok, úgyhogy szerintem tökéletesen elégedettek lehetünk. Minden a lehető legjobban működött ezen a hétvégén, mi is szállítottuk azt, amit kellett, és ezek a pontok nagyon jól esnek, mivel ez eddig egy elég nehéz év volt.”

„Az első kör elég jól sikerült, a négyes kanyarban nagyon nem volt hova mennem, és így sikerült megelőznöm Danielt és Sebet is. Daniel később a DRS-sel tudott visszajönni. Nem tudtam vele mit kezdeni, kicsit gyorsabb volt az első etapon. A másodikon már magam maradtam jórészt, főleg a gumikat óvtam. A végén pedig Albon kezdett el jönni rám, azt kellett kibekkelnem, szóval ott volt egy kis nyomás, de attól eltekintve teljesen kézben volt a verseny.”

A most összeszedett 22 pont azt is jelenti, hogy az utóbbi időben nem olyan egyenletes teljesítményt nyújtó csapat megfelezte hátrányát a mindössze egy pontot szerző McLarenekkel szemben, aminek Hülkenberg is örül, és reméli, továbbra is folytatódik ez a tendencia:

„Ez az eredmény, a hétvége rengeteg pozitív energiát és lendületet adhat, ami sose jön rosszul, pláne egy ilyen évben. Szerintem mindannyiunk számára nagy megkönnyebbülés ez. A következő versenyen, vagy azután, ismét érkezik egy fejlesztési csomag, ami remélhetőleg még többet fog segíteni abban, hogy így folytathassuk a szezont. Eddig vagy hibáztunk, vagy műszaki problémákkal bajlódtunk, néha büntetéseket is kaptunk, és ha nem a mezőny elejéről indulsz, nem vagy megfelelő pozícióban, abból nagyon nehéz felállni. Néha persze simán lassúak voltunk. Ilyen, vagy olyan ok mindig volt.”

