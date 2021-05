Hülkenberg már a 2019-es szezon vége óta nem tagja a Forma–1 állandó mezőnyének, de a német vissza szeretne térni, és ebből nem is csinált titkot eddig sem. 2020-ban már voltak lehetőségei, amikor a Racing Pointnál kellett beugrania a koronavírusos pilóták helyett.

2021-ben hasonló a helyzet, annyi különbséggel, hogy most már hivatalosan is az Aston Martin tartalékversenyzőjének számít, így ha gond lenne, akkor újra lehetőséget kapna egy-egy futamon. A brit istálló mellett ráadásul a Mercedesszel is szerződésben áll, bár ott kisebb szerep hárul rá.

Ennek fényében viszont már többször is szimulátorozott, hogy felkészült legyen, ha a helyzet úgy hozza. A ServusTV-nek, amelynek egyébként a szakértőjeként is tevékenykedik, most elmondta, hogy természetesen kapcsolatban áll a két istállóval, még ha nem is feltétlenül napi szinten.

Ami pedig a folytatást illeti: „Remélhetőleg a közeli jövőben elkezdünk majd beszélgetni a lehetőségekről és a különböző opciókról, most azonban még elég csöndes minden.” Ha pedig már szóba került a TV-s munkája, Hülkenberg arról is beszélt, hogy örömét leli benne, és nem szívesen adná azt föl.”

Ha persze sikerülne megegyeznie egy F1-es istállóval egy esetleges jövő évi visszatérés kapcsán, akkor már biztosan más lenne a helyzet. Egyelőre azonban nem lehet tudni, hogy mit hoz számára 2022, de ahogy ő is mondta, nemsokára talán már okosabbak lehetünk.

