Hülkenberg óvatosságra inti Bearmant: "Két nap alatt" elfelejthetik

A tinédzser nagyszerű dzsiddai teljesítménye, amivel a hetedik helyet szerezte meg Carlos Sainz helyén a Ferrariban sokakat elkerülhetetlenül arra késztetett, hogy már 2025-ben a Haas ülésében lássák.

Bearman már tavaly teljesített két szabadedzést az amerikai gárdánál, idén pedig hat további alkalommal fog versenyhétvégéken autóba ülni velük. Hülkenberg azonban a Motorsport.com azon kérdésére, küzdenie kell-e a Haas másik üléséért Kevin Magnussennel ennek tudatában elmondta, korai még erről spekulálni, először azt kell megnézni, hogy teljesít a brit az F2-ben.

„Szerintem még messze túl korai ezt megmondani. Szerintem komoly munka vár rá az F2-ben először is, mert ha ott nem teljesít jól, a dzsiddai versenyt két nap alatt el fogják felejteni. Ilyen ez az üzlet. Szerintem most van egy kis nyomás rajta, hogy az F2-ben is megmutassa magát.”

Arra a kérdésre, szerinte fontosabb-e egy fiatal versenyzőnek, hogy a Forma-1-ben is villantson, ha van rá esélye, hozzátette: „Igen, persze, ha van rá esélyed, meg kell ragadnod, Dzsiddában ő pont így tett. De nyilván a Ferrari utánpótlásában van és ha továbbra is ilyen erős lesz, az F2-ben is, szerintem határozottan meg fogja kapni az esélyt.”

Hülkenberg elismerte, hogy Bearman jól teljesített Szaúd-Arábiában, bár hozzátette, már ismerte a tini a pályát: „Azt hiszem, tavaly már volt itt az F2-vel, most a kvalin is ott volt, ilyenek. Sok szimulátoros munkát is végzett oda a Forma-1-es autóhoz. Szóval elég hamar otthon érezte magát, jól felkészültnek tűnt. Tavaly Mexikóban és Abu-Dzabiban is jó munkát végzett, ahogy Dzsiddában is. Jó versenye volt, hiba nélkül.”

Azt is kiemelte azért, hogy Bearmannek jó autója volt: „Azért a második legjobb autóban ült és látni, mekkora ereje van ennek, mekkora különbséget jelent. Nyilván a középmezőnyben mindannyiunknak nehezünkre esett ezt látni. De ez ilyen.”

Magnussen dicsérte Bearman dzsiddai teljesítményét, bár azt is megjegyezte, hogy a brit képes volt kimenteni magát a nyomás alól: „Szerintem amikor egy ilyen nagy csapatnál, mint a Ferrari, beugrasz egy versenyhétvégén, elég komoly a nyomás.”

„Ugyanakkor amikor valakit így a mély vízbe dobnak, akkor néha teljesen az ellenkezője igaz, nem érez sok nyomást, mert akkora a munka, hogy még nem is igazán tudni, mi lenne tőle a megfelelő teljesítmény. Szóval ez egy király lehetőség volt neki, hogy a Ferrarival egy ilyen menő pályán versenyezhetett elsőnek.”

Arra, hogy jövőbeni csapattársaként tekint-e Bearmanre, hozzátette: „Egy fiatal autóversenyző srácként tekintek rá, átérzem, hogy a karrierjében és az életében mit él át, szóval a legjobbakat kívánom neki.”

„Nico egy nagyon, nagyon kompetens csapattárs, szerintem nagyon jó köztünk a dinamika, remekül tudunk együttműködni. Szerintem csapatként amilyen úton vagyunk, mindig jó, ha tapasztaltak a versenyzők és a legtöbbet kell kihoznunk abból, ami most van ezzel a két versenyzővel és az autónkkal, ez pedig jól megy.”

