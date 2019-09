Hülkenberg nemet mondott a McLarennek az IndyCarra az ovál-versenyek miatt

Nico Hulkenberg még mindig keresi a helyét a Forma-1-ben, és ahogy csütörtökön is elmondta, jelenleg minden erejével azon van, hogy a kategóriában maradjon, így más lehetőségek egyelőre nem érdeklik. A háttérben talán ennél többről van szó, miközben más sorozatokból is lehet ajánlata, kezdve a DTM-me, a WEC-el, a Formula E-vel, vagy épp az IndyCarral.

Will Buxton, a Forma-1 hivatalos riportere elárulta, Zak Brown már meg is kereste Hülkenberget a márka IndyCar-programja miatt, ami 2020-ban indul és a párost még nem jelentették be, de a tapasztalt német pilóta nem akar ovál-futamokon indulni, melyek szintén részei a bajnokságnak. Ez pedig messze veszélyesebb, mint a Forma-1, hiába a folyamatos biztonsági fejlesztések.

Hülkenberg sorsa a következő hetekben dőlhet el, de lehetséges, hogy kikerül az F1 körforgásából, feltéve, ha az Alfa Romeo vagy a Williams nem ad neki ülést. Luke Smith meg is kérdezte Hülkenberget az amerikai kalandról, amire azt mondta, az ovál-versenyek nem olyasvalamik, amik nagyon érdekelnék, vagy vonzanák. Hozzátette, nagyon tiszteli azt a fajta versenyzést, de az egyszerűen nem jön be számára, így nem igazán számol vele.