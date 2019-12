Hülkenberg: Nem vagyok teljesen elégedett az idei teljesítményemmel

Nico Hülkenberg F1-es ülés nélkül maradt 2020-ra, miután a Renault a fiatal tehetség, Esteban Ocon mellett tette le a voksát – a francia lesz jövőre Daniel Ricciardo csapattársa. Hülkenberg pedig elismerte, hogy kihívást jelentő év áll mögötte.

„Személy szerint nekem ez egy kihívást jelentő év volt, voltam fent is és lent is. Nehéz volt elkapnom a lendületet ebben az évben. Voltak nagyon jó eredményeink is, de aztán mindig jött egy hullámvölgy.” – mondta a német az F1.com-nak.

„Voltak olyan technikai problémáink is, amelyek sokba kerültek, így pedig nehéz volt mindig visszaállni a normális kerékvágásba, megtalálni a megfelelő egyensúlyt, és optimális teljesítményt nyújtani.”

„Nem vagyok 100 százalékosan elégedett az idei teljesítményemmel. Elkövettem néhány hibát, és nem nyújtottam mindig olyan teljesítményt, amilyet akartam. De ezért nagyon trükkös és kihívást jelentő a Forma-1.”

Hülkenbergnek nincs ülése a 2020-as szezonra, de nem szereti, ha azt mondják, hogy visszavonult.

„Ez számomra nem olyan érzés, mintha visszavonultam volna. Igen, valóban nem leszek ott a mezőnyben jövőre, de nem érzem azt, hogy véget ért volna a karrierem.” – jelentette ki a 32 éves versenyző.