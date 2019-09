Hülkenberg nem tudna nemet mondani a Red Bullnak, még Verstappen miatt sem

Sokakat meglepett a Haas mai bejelentése, amikor kiderült, hogy Romain Grosjean szerződést hosszabbíthatott az amerikai alakulattal. A többség biztosra vette, hogy Nico Hulkenberg lesz a nyertes, de nem így lett, amiről Günther Steiner csapatfőnök is hosszasan beszélt, mely után természetesen a másik érintett is megszólalt a szingapúri médianapon.

„Mit szólok a Haas bejelentéséhez? Valahogy éreztem, tudtam, hogy már úton van a dolog. Láttam, hogy ez lesz, de nem vagyok csalódott, mert nem volt szó semmilyen üzletről és nem is álltunk közel ahhoz. Nem volt szó megállapodásról, vagy bármi hasonlóról. Nem álltunk össze a Haasszal, ez az igazság. Ez pedig ennek a következménye, szóval nem vagyok csalódott.”

„A Haas határozottan egy opció volt, és beszélgettünk is róla, ami egyértelműen nem titok. A különbség az, hogy az érdekeink nem találkoztak egymással, és nem tudtunk megállapodni egymással. Ez történt, nem több és nem is kevesebb.” - tette hozzá Hülkenberg, aki számára most az Alfa Romeo lehet a legjobb opció, ha Antonio Giovinazzinak mennie kell.

„Szerintem láthatjuk a helyzetet, és azt, hogy mi érhető el, melyik ülés szabad, melyik nem. Úgy gondolom, ez elég nyilvánvaló. Jelenleg nagyrészt ez tőlem független, tehát a legfontosabb az, hogy vezessek és teljesítsek. Csak egy kicsit több időre van szükségünk. Azt hiszem, vannak még lehetőségek és reális esélyek, de ebben a játékban soha nem lehetsz túl magabiztos. Most azonban csak a Forma-1-re értem ezt, szóval az itteni opciókról beszélek.”

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, aki a GP2-ben is Hülkenberg főnöke volt, sokat segíthet: „Nem tudom. Sok éve ismerjük egymást, aki egy őszinte ember és rajta keresztül érkezhettem meg a Renault-hoz. Nyilvánvalóan mindez nem rontja a helyzetemet, ha erről van szó. Én csak annyit teszek, hogy elvégzem a munkámat, addig a sajtó azt ír erről, amit csak akar. Padlóig nyomom, a pletykákat pedig meghagyom másnak.”

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Robert Kubica távozik az év végén a Williamstől, így a britek is opciót jelenthetnek, ahol sok évvel ezelőtt Hülkenberg bemutatkozhatott és még rajtelsőséget is szerzett: „Talán igen, talán nem... Hogy őszinte legyek, ez nagyon új hír számomra. Ezen a ponton nem vagyok biztos most ebben. Nem akarok csak úgy a Forma-1-ben maradni, mert céljaim vannak. Sikeres akarok lenni, és arra törekszem, hogy ez így is legyen. Nem fogok a Williamsről úgy beszélni, hogy nem érdekel, vagy bármi hasonló. A legfontosabb, hogy egy olyan megállapodás szülessen, ami mindenkinek jó.”

„Személy szerint nem adom fel az álmaimat. A tűz még mindig megvan bennem, győzni jöttem ide, szóval ez nem változott. Lehet, hogy öregebb vagyok, mint korábban, de minden más ugyanaz, vagy még jobb. Nem tudom, hogy mi lesz, így azt sem tudom, mi lenne, ha kihagynék egy évet. Ki tudja, lehet, hogy vissza sem akarnék térni. Talán élvezném a szabadidőmet. Ezt most nem tudom megmondani.”

„Egyelőre annyi bizonyos, hogy más csapatokkal is beszélek. Egy gyors, konstans és nagyon tapasztalt versenyzőnek tartom magam. Sok elem játszik szerepet abban, hogy hol lesz helye egy versenyzőnek. Ez nem mindig elég, mert fontos, hogy más dolgokban is jó legyél, és persze vannak olyan részek is, amikre nem lehetsz hatással. 10 év tapasztalattal rendelkezem, de ez nemcsak erről szól, sok olyan tényező van, ami mind hatással van erre.”

„2012-ben például elhagytam a Force Indiát, ami talán nem a volt a legjobb lépés, de a Forma-1-ben nagyon nehéz mindezt előre tudni. Nehéz megmondani, hogy ez jó döntés lesz, vagy sem. Nem tudhatod, hogy mi lesz. 2012-ben a Sauber pokolian gyors volt, majd 2013-ra a teljesítményük igencsak visszaesett. Ki gondolta volna... Nem azt kaptuk, amit vártunk, majd visszatértem. A Force India pedig 2013-ban igen versenyképes volt az idény elején, szóval igen, nem ment minden a terveim szerint, de ilyen az élet.”

„Jelenleg nem arról van szó, hogy több támogatót keresnék. Számomra ez mindig nagyon nehéz volt a Forma-1-ben a középmezőnyben, hogy személyes támogatókat találjak. Ez nem olyan egyszerű. Megpróbáltuk, de ez nem olyasvalami, amit egy csapathoz vihetek.”

Sokan akarják azt, hogy Hülkenberg Max Verstappen csapattársa legyen a Red Bullnál: „Nem tudnék nemet mondani erre az autóra. Tehát azt hiszem, ezt el kellene fogadnom. Nyilvánvalóan nagy kihívás lenne, és mint tudjuk, Max kegyetlen és az egyik leggyorsabb, de vállalnám a kihívást” Hogy mindezt valósnak gondolom? Nem.”