Hülkenberg nem tudja, mi lesz a következő lépés

Miután szombaton a harmadik helyre kvalifikálta magát szombaton, a Racing Point tartalékja, Nico Hulkenberg úgy tűnt, a futamon is az első ötbe kerülhet, miután második kiállása után keményeket kapott.

Egy ponton a német még a két Mercedesnél is gyorsabban körözött és éppen az egy kiállást végző Charles Leclercre zárkózott fel, amikor harmadszor is a bokszba hívták nyolc körrel a vége előtt. Emiatt Hülkenberg a 7. pozícióba csúszott vissza, Alex Albon és Lance Stroll is megelőzte.

A Racing Point a verseny után gyorsan jelezte, hogy Hülkenberg vibrációval küzdött, ezért hozták ki a vége felé. Hülkenberg maga a Sky Sportsnak adott interjújában elmondta, kétli, hogy a végéig eljutott volna azokkal a gumikkal.

„Arra kényszerültünk, hogy boxkiállást végezzünk az elsődleges szettünk miatt. Szép nagy hólyagok voltak mindkét hátsón. A vibráció kb. 2-3 kör alatt elviselhetetlenné válik, nagyon hirtelen történik az egész.”

„Nem hiszem, hogy ez a garnitúra kibírta volna a végéig. Kár érte. A futam első felét nagyon irányításunk alatt tartottuk, amint a második kemény szettünkre tértünk, teljesen más gumiknak éreztem őket, mintha más keverékek lettek volna, nem bírták volna ki.”

Ez volt Hülkenberg első befejezett versenye a 2019-es zárófutam óta, ahol még a Renaultval vett részt, tekintve, hogy múlt héten, első beállásával Sergio Perez helyére, el sem tudott indulni a versenyen. Hülkenberg elismerte, „kemény” volt egy teljes F1-versenytávot letudni azután, hogy ennyi ideig nem volt forma-1-es autóban.

Lance Stroll, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point speak to the media Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Szerencsére ezeken a kocsikon elég közel van a fejtámla, szóval sokat tudtam pihentetni a fejemet. Az egész testem, a hátizmaim, de még a fenekem is nyomta az ülés, holnap tuti lesz egy pár zúzódásom. Nyugodt verseny volt, nem voltak nagy csaták, biztonsági autók, de azért elég hálás vagyok. Örülök, hogy nem volt túl akciódús nap, pont így volt jó valószínűleg.”

Hülkenbergnek továbbra is készenlétben kell lennie, amennyiben Perez a Spanyol Nagydíjon sem tud majd rajthoz állni, de a csapat azt mondta, „99%”, hogy a mexikói jövő héten versenyezni tud.

„Nem látom a teljes képet, őszintén szólva. Pár nap múlva többet tudunk majd meg, ahogy közeleg a hétvége. Szerintem ott leszek Barcelonában, de csak azért, hogy be tudjak ugorni, ha nem tud versenyezni. Szerintem megint egy kései, csütörtöki döntés fog születni.”

A csapatot közben ismét beidézte a versenybíróság fékvezetékeik miatt.

