Hülkenberg: nem számít mi történt Abu Dhabiban, ez is a show része

Ahogy haladunk előre az időben, szépen lassan mindenki véleményt formál az előző idény utolsó futamáról és az ott történtekről, no meg persze arról, hogy megérdemelte-e Max Verstappen a világbajnoki címet ilyen körülmények közepette. Miközben Michael Masi versenyigazgató jövője továbbra is kérdéses, egyre többen állnak ki mellette, az FIA pedig hamarosan nyilvánosságra hozhatja döntését maradásával, avagy távozásával kapcsolatban.

Az Abu Dhabiban történtek értékelése persze szubjektív dolog, attól függően, ki melyik félhez áll közelebb, emiatt talán meglepő, hogy egy Mercedeshez köthető személy is úgy vélekedik, a szezonzáró izgalmai a Forma-1 népszerűségét növelik.

Az egykori F1-es pilóta, Nico Hulkenberg - aki jelenleg a Mercedes harmadik számú versenyzője - szerint, a száguldó cirkusz minden látványossága megmutatkozott az ominózus futamon és a döntéseket, amelyeket meghoztak, utólag úgysem lehet megváltoztatni.

A rutinos német az Aston Martin tartalékosának szerepét cserélte le a konstruktőri címvédő kedvéért, de úgy látja, bármennyire is sokat kritizálták a versenyirányítást az Abu Dhabiban történtek miatt, az izgalmak csak fokozták a Forma-1 népszerűségét.

„Végső soron olyan döntés született, amit egyszerűen nem lehet utólag megváltoztatni, bármennyit is vitatkoznak róla. Ez más sportágakban is így van, például a futballban“ - írta LinkedIn profilján Hülkenberg. „Nem számít mi történt, hiszen mindenképpen emlékezetes futamként vonul be a történelembe, akárcsak Max Verstappen, aki ennek az egésznek a legnagyobb nyertese volt.“

A német szerint bár ellentmondásos volt az Abu Dhabi Nagydíj hajrája, a Forma-1 vezetői az elmúlt években sokat tettek azért, hogy látványosabbá, izgalmasabbá varázsolják a szériát, ennek egyik ékes példája a Drive to Survive című Netflix sorozat, amelynek hamarosan debütál a negyedik évada. „Azt hiszem, a száguldó cirkusz jó úton halad, hogy ismét szexi legyen“ - fogalmazott Hülkenberg.

