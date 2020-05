Hülkenberg nem ragaszkodik minden áron a Forma-1-hez

A tapasztalt német versenyző tavaly vesztettel el a helyét a rajtrácson. A Renault Esteban Ocont választotta a helyére Daniel Ricciardo mellé, aki időközben megerősítette, hogy távozik Enstone-ból, és a McLaren-Mercedesnél folytatja tovább.

Még több F1 hír: McLaren: Ricciardo szerződtetése a VB-esélyessé váló tervünk része

Ez pedig Nico Hulkenberg számára is jó lehetőséget jelenthet, aki először a nagy költségekről beszélt, és arról, hogy milyen hasznos dolog lehet a költségvetési sapka, mellyel közelebb kerülhet egymáshoz a mezőny.

„A differencia a nagy és a kis csapatok között a kiadásokat tekintve túlságosan is szélsőségessé váltak. Emiatt nagyon is van értelme a költségvetési korlátnak, és annak meg is kell érkeznie. Végül a Forma-1 a szórakozásról szól, és szerintem egy csapatnak sem kell több 100 millió dollárt költenie arra, hogy jól szórakozzunk.” - idézte a neves Westdeutsche Zeitung Hülkenberget a DPA-val készített interjújából.

„Amiket olvastam, azok alapján biztos vagyok benne, hogy a felelősök a megfelelő úton haladnak a jövő kompromisszumának megtalálásához.” - tette hozzá Hülkenberg, aki nem mondaná azt, hogy nagyon unná a szünetet.

„Hogy őszinte legyek, számomra nem sok minden változott. Amúgy sem versenyeztem volna. 10 éven át voltam a Forma-1-ben-ben, és hoztam egy határozott döntést. Mivel jelenleg nincsenek versenyek, semmi sem halad el mellettem. Talán ez könnyebb számomra, mintha a szezon rendesen zajlana.”

NhNico Hulkenberg, Renault F1 Team signs an autograph for a fan Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Soha nem féltem a jövőtől, és ez most sincs így. Nyugodt vagyok, mert tudom, hogy érdeklődnek irántam, de szeretném megélni és élvezni a pillanatokat, hogy újra friss legyek.” - folytatta a Renault korábbi versenyzője.

„Topformában vagyok egy inaktív versenyzőhöz képest.” - nyilatkozta nevetve. „Kardiológiai szempontból teljes mértékben készen állok a sebességre, csak kicsit elhanyagoltam a nyakizmomat, mert nincs rá szükség.” - mondta Hülkenberg, aki az utóbbi időben az új kerékpárjával szokott kint lenni.

Hülkenberg nem tagadja, voltak komolyabb ajánlatai a motorsportból: „Igen, voltak, de tudatosan döntöttem úgy, hogy tartok egy kis szünetet. Ugyanakkor jó tudni, hogy érdeklődnek a személyem iránt. Ez megnyugtató és pozitív, de észrevettem, hogy a versenyzés iránti érzés továbbra is megvan, és határozottan újra ráfogok a kormányra.”

„Az F1 természetesen a királykategória, de vannak más sorozatok is. Ha nincs jó út a Forma-1-be, akkor tovább nézelődök.”

Ajánlott videó: