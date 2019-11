Hülkenberg nem naiv, nem várja a Ferrari hívását

Papíron már csak a Williamsnél van hely 2020-ra, de ott 99.9%, hogy Nicholas Latifi lesz a befutó Robert Kubica helyén. Nico Hulkenberg utolsó lehetősége az Alfa Romeo volt, de végül megerősítették Antonio Giovinazzi helyét, aki jövőre is Kimi Raikkonen csapattársa lesz. A Renault pilótája Esteban Oconnak fogja átadni a helyét, de addig még van hátra két futama.

„Hogy a szezon elején gondoltam volna arra, hogy így ér véget számomra a szezon? A Forma-1-ben soha nem tudhatod, hogy mi vár rád, a következő héten sem. Nem tudhatod előre, hogy mi lesz veled, főleg, ha nincs szerződésed a jövő évre. Ha most visszamehetnék az időben, végig a döntési folyamatokon... Nos, nem érzem úgy, hogy bármit is rosszul csináltam volna.”

„Az ember pedig mindig követ el hibákat, ahogyan én is, például a versenyeken. Hockenheim elég keserű volt ebből a szempontból, aminek következménye volt a jövő évre, de ez csak az időzítésen múlik. A Haas kapcsán pedig elmondhatom, hogy nem tudtam velük megállapodni, de ezzel semmi probléma nincs. Jelenleg ez a helyzet, amit elég jól viselek, független attól, hogy még mindig nagyon szeretek itt lenni. Hosszú ideje versenyzem már a Forma-1-ben, de soha nem tudhatod, mi lesz ezután.”

„Az idei év kissé nehéz volt, a csapat szempontjából is. Daniel és én először dolgoztunk együtt. Voltam fent és lent is, ellene szintúgy. Az időmérő edzéseken különösen nem teljesítettem jól, míg az autó szempontjából ez egy kicsit unalmas év volt. Nehéz idők vannak mögöttünk, és sok volt a hullámvasút. Nem minden áll az ellenőrzésed alatt. Nem vagyok elégedetlen, de igazán elégedettnek sem mondanám magam.”

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

„Ez az egész nemcsak rólam szól... Általánosságban az autó az, ami ezt meghatározza, és a középmezőny nagyon szoros. Nem tudtunk ellépni. Nem tettük meg ezt a lépést, és javítani az autón. A McLaren pedig elhúzott tőlünk. Néha ez a pályától függött, néha pedig nem jött ki a lépés. Valamikor ez az egész megmagyarázhatatlan volt számunkra. Nem mindig éreztem magam kényelmesen az autóban, és ez az időmérő edzéseken sokba került. Ez jelentette a különbséget.”

„Meglátjuk, hogy mi lesz jövőre, de nyilván több lesz a szabadidőm, és nem kell egy naptár szerint élnem. Természetesen a nagyobbik felem nagyon szomorú emiatt, és még szomorúbb lesz, ha majd látom a versenyeket. Ha egyáltalán követni fogom. Vannak más dolgok is, amiket az elmúlt 10 évben nem tudtam megtenni, és most itt lesz rá a lehetőség. Ez attól is függ, hogy mit fogok csinálni.”

„Januárban például elmehetek Ausztráliába az Australian Openre, és különböző autókkal csapathatom a haverokkal, és még a főszezonban sem kell nyaralni mennem, amikor minden olyan drága... Az Australian Opern valóban egy nagyon tervezett dolog tőlem, mert általában januárban a gyárban vagyok, plusz ott az edzőtábor. Emiatt ez mindig is nehéz volt.”

„Nem tudom, hogy lesz-e a folytatás itt. Ez a távozás 2020-ra szól, de hogy utána mi lesz, nem tudom. Természetesen edzésben fogok maradni, és készen fogok állni a visszatérésre, ha van rá esély, mert még mindig itt vannak a legmodernebb és leggyorsabb autók. Reális vagyok, és nem fogok arra számítani, hogy a Ferrari felhív, és azt mondja, készen állnak rám. Ezek mind odafent vannak a csillagokban, csak ott tudják. Történhet valami, de az is lehet, hogy semmi sem lesz. Nem tudom megmondani, hogy mi fog történni.”

„Hiányozni fognak ezek a versenyek, és korábbról a kihagyott lehetőségek, a potenciális dobogók. Különböző okokból ezek kimaradtak, vagy még talán több is. Együtt tudok élni ezzel, másrészt nincs más esélyem. Ez olyasvalami, amin nem tudsz változtatni.

