Hülkenberg nem megy a Ferrarihoz, a Red Bullhoz és a Haashoz sem?

Nico Hulkenberg az egyik legtapasztaltabb versenyzője az F1-es rajtrácsnak, de még mindig nem sikerült felállnia a dobogóra, amivel negatív rekorder lett. Évekkel ezelőtt közel állt ahhoz, hogy aláírjon a Ferrarihoz, de a vezetőség meggondolta magát, és Kimi Raikkonennek adtak szerződést, aki a Lotust hagyta el a korábbi csapata kedvéért.

Hülkenberg a Renault mellett a Williams, a Force India és a Sauber istállónak is versenyzett már. Jelenleg pedig arról pletykálnak, hogy a Red Bullnál, vagy a Haas istállónál folytathatja tovább. Az azonban biztos, hogy a szerződése lejár az év végén az aktuális munkaadójával, de úgy tűnik, hogy hosszabbítani fog. Sőt, a vadabb pletykák a Ferrariról is szóltak a neve kapcsán, miután állítólag Sebastian Vettel nem biztos, hogy kitölti a szerződését, amit a világbajnok és a Ferrari is tagadott.

Szóval a legegyszerűbb az lenne, ha a Renault-nál marad: „Igen, én is ezt gondolom. És ez a legvalószínűbb is.” - mondta Hülkenberg a német Auto Bild Motorsport kérdésére, kizárván azt az opciót, hogy a Formula E-ben, esetleg a Porsche színeiben folytassa tovább: „Számomra csak a Forma-1 számít.”

„Jó érzéseim vannak és állandó kapcsolatban vagyok a csapattal, például Cyril Abiteboul csapatfőnökkel is, így azt feltételezem, hogy semmi sem állhat a szerződés meghosszabbításának útjába.” - mondta Hülkenberg, aki azonban elismerte, a Renault még mindig nem elég versenyképes, különösen a top-csapatokhoz képest.

„Még nincs vége az évnek, de persze eddig ez egy hullámvasút volt. Ugyanakkor nem jobb, ha homokba dugod a fejed. Az idő megmutatja, hogy megoldjuk-e a problémáinkat, de a Forma-1-ben semmi sem megy egyik pillanatról a másikra.”

Ricciardo egy nagyon erős csapattársnak tűnik, talán a legerősebb, aki Hülkenberg mellett dolgozhatott: „Igen, azt mondhatjuk, még akkor is, ha nehéz összehasonlítást végeznünk. Világos volt számomra, hogy Daniel érkezésével feljebb kell kapcsolnom.”

A németet többek között arról is megkérdezték, hogy csapatfőnökként kit szerződtetne le a csapatához: „Max Verstappent és Sergio Pérezt. Max, mert annyira brutálisan gyors, és Pérezt, mert nagyon jól bánik a gumikkal és intelligensen vezet. Ez egy nagyon jó kombináció lenne.”

