Hülkenberg nem akarja kijelenteni, hogy a Renault az összes problémát meg fogja oldani

Nico Hülkenberg a Német Nagydíjon valószínűleg szezonja legnagyobb csalódását élte meg, amikor a negyedik helyről a falba csúszott, korábban még jelezte is, hogy nem nagyon tudta még magát túltenni a dolgon. Ma a Magyar Nagydíj időmérőjén a Q2-ben kényszerült búcsúzni, úgy, hogy fél tizeddel maradt le a 10. helyen beért Raikkönen legjobb idejétől, miközben csapattársa, Daniel Ricciardo csak a 18. lett, és a McLarenek ismét a középmezőny legjobbjai voltak – természetesen csalódottan nyilatkozott a német az edzést követően:

„Nem igazán lehetünk elégedettek azzal, ahogy a dolgok éppen mennek. Az egész csapatnak kemény, és nem állhatunk csak mosolyogva, azt mondva, hogy egyszer úgyis összejönnek a dolgok. Gyári csapatként nagy elvárásaink vannak magunkkal szemben, és ezeket eddig alulmúljuk. Elég zűrös egy év ez, maradjunk annyiban.”

„Sok jó dolgot megakadályoztak más, nem olyan jó dolgok. De közben sem a tempónk, sem a fejlesztéseink sem az igaziak. Szerintem ezek együtt járnak. Nem mondom, hogy negatív a hangula a csapatnál, de mindannyian tudjuk, hogy ez így nem lesz tovább tartható, és valamin változtatnunk kell ahhoz, hogy minden jóra forduljon.”

Hülkenberg arról is beszélt, hogy nem tudja feltétlenül osztani csapattársa véleményét, miszerint biztosan felül tudnak majd kerekedni a problémákon:

„Mindig óvatos vagyok az ilyen fogadkozással. Sokszor volt már az, hogy csak üres szavak lettek belőlük, például a csomag, amit Franciaországba hoztunk, nem törte meg a jeget, úgyhogy inkább maradjunk csendben, tegyük a dolgunkat, és menjünk biztosra azzal kapcsolatban, hogy meglegyen, amit akarunk. Teljes biztonsággal nem tudom azt mondani, hogy mindent ki tudunk javítani.”

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Ricciardo egyébként még a Q1-ben búcsúzott, többek között egy Sergio Perezzel történt feltartásgyanús eset miatt is, de a német szerint Ricciardo nem fogja hagyni, hogy ez elvegye a kedvét:

„Nem hiszem, hogy csalódott, bár ezt inkább tőle kéne kérdezni. Most is viccelődik. De szerintem ő alapból egy jó kedélyű figura, aki egy ilyen nap után is biztos abban, hogy meg tudja fordítani a szerencséjét. Nekem nem tűnt lehangoltnak, pont olyan vidám, és felpörgött, mint mindig. Nem tudom, lehet, hogy csak jól rejti a szomorúságát.”

